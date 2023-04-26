Дмитрий Нагиев осторожно заговорил о войне в Украине и высказался о "вставании россиян с колен"

Российский актер Дмитрий Нагиев выбрал молчаливое поведение по поводу войны в Украине, которую враждебно развязала Россия.

Однако знаменитость намеками дает понять, как действительно относится к российскому вторжению в украинские города и поселки. Вот, например, недавно Нагиев дал интервью российским пропагандистам. В ходе разговора артист заявил, что не может смотреть фильмы с глубоким содержанием, ведь в реальной жизни происходят гораздо более серьезные вещи. Говоря о "серьезных вещах" артист, вероятно, имел в виду войну в Украине.

Дмитрий Нагиев / Фото: instagram.com/nagiev.universal

"Сейчас я с большим трудом заставляю себя смотреть серьезное, глубокое кино, потому что вокруг все так серьезно и глубоко, что иногда сложно из этой глубины вынырнуть, чтобы сделать глоток воздуха", — прокомментировал актер.

Нагиев также высмеял нарративы российских пропагандистов, что "Россия вот-вот встанет с колен". По словам актера, эти слова вызывают у него только улыбку, ведь он слишком давно слышит эту фразу.

Дмитрий Нагиев / Фото: instagram.com/nagiev.universal

"Меня всегда удивляло, что мы непрерывно находимся в состоянии вставания с колен, в том числе и в области кинематографа. То есть мы всегда немного изогнуты. Этот перманентный период вставания — настолько затяжной, что вызывал и вызывает у меня только улыбку", — отметил Нагиев. .

Напомним, с начала полномасштабной войны Дмитрий Нагиев ни разу открыто не высказал свою позицию по поводу российского вторжения. Однако своими красноречивыми постами в Instagram артист намекает, что против войны. Вот недавно знаменитость показалась в сине-желтой куртке, что вызвало у россиян истерику.

Также в январе этого года актер отказался вести российскую музыкальную премию Муз-ТВ. Артист говорил тогда, что "придет время и они наградят действительно достойных".

Тем временем коллега Нагиева – Дмитрий Назаров – тоже намекнул, что актер не поддерживает захватническую политику путина.

Читайте также: