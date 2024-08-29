Дмитрий Нагиев выдал свою настоящую позицию по поводу войны в Украине

Российский актер и ведущий Дмитрий Нагиев неожиданно выдал свою позицию по поводу войны в Украине, которую враждебно развязала Россия

Долгое время шоумен избегал публичности, не делал громких заявлений, поселился в Дубаи и прекратил сниматься в кино в РФ. Однако, похоже, Нагиев изменил свое мнение, по крайней мере об этом утверждают российские пропагандисты. Актер, по их словам, играет в одном из сериалом, который снимается на территории России. В подтверждение они добавили фото со съемок проекта, где изображен артист.

Дмитрий Нагиев / Фото: из соцсетей

Так что, похоже, Дмитрий Нагиев выбрал страну-агрессора и заработок там, тем самым поддерживая экономику РФ и платя налоги, которые затем тратятся на ведение войны в Украине. Также актер не гнушается работать на пропагандистском телевидении.

Но это не все. Похоже, актер вернулся из Дубаи в Россию. По крайней мере, на это указывает расположение его аккаунта в Instagram. Тем временем российские звезды, которые не поддерживают развязанную в Украине войну, покидают территорию страны-агрессора.

Учетная запись Дмитрия Нагиева в Instagram / Фото: instagram.com/nagiev.universal

Отметим, с начала полномасштабного российского вторжения Дмитрий Нагиев не делал громких заявлений. Правда, якобы бы намекал, что против войны. В частности, отказывался вести премию "Муз-ТВ", заявив, что "придет время и они наградят действительно стоящих". Кроме того, актер размышлял, в какое непростое время приходится жить, когда "происходят гадкие события". Также Нагиев делился, что будущему поколению посоветовал выбрать путь любви и доброты, ведь в его время обратили не на тот.

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