Дмитрий Нагиев вызвал у россиян истерику своей реакцией после ракетных обстрелов Одессы

Российский актер Дмитрий Нагиев вызвал истерику у россиян своим очередным красноречивым постом в Instagram.

Артист разместил короткий черно-белый ролик, в котором идет по улице с грустным лицом. Видео Нагиев подписал так: "Я не знаю, что вам сказать". Причем этот пост актер сделал после того, как российские оккупанты совершили массированный ракетный обстрел по Одессе.

Дмитрий Нагиев / Фото: instagram.com/nagiev.universal

И хотя Нагиев ни разу свою позицию по поводу полномасштабной войны прямолинейно не высказал, тем не менее россияне успели его захейтить и увидеть в его постах желание усидеть на двух стульях:

Попытка усидеть на двух стульях – блестящая всех ваших ролей

Переигрываешь, Дима. Переигрываешь...

Что с лицом? За рекламу денег не заплатили?

В то же время украинские поклонники Нагиева уверены, что таким образом он выражает им свою поддержку. Однако не может сказать ничего конкретно, потому что он находится в россии, где за публичное осуждение войны бросают в тюрьму:

Ничего и не нужно говорить. Ты отличный актер. Все видно по твоему лицу и поведению. Твоя позиция ясна. Спасибо тебе!

Иногда слова не нужны. В молчании и взгляде можно многое понять и без текста… Дима, вы молодец. Настоящий мужчина

Ваше молчание сильнее крика... Все между строк понятно

Напомним, что это уже не в первый раз, когда Дмитрий Нагиев делает пост в фотоблоге с намеками. Актер ни разу публично не высказывал позицию относительно полномасштабной войны россии против Украины. Однако своими красноречивыми постами в Instagram дает понять, что осуждает кровавую политику путина.

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