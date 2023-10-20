Дмитрий Нагиев завуалированно заговорил о поддержке Украины и осудил поступки россиян

Российский актер и ведущий Дмитрий Нагиев еще ни разу не высказал свою позицию по поводу полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины.

Тем не менее, шоумен всяческими способами в своих постах в соцсетях намекает, что поддерживает нашу страну, за что в комментариях под этими постами украинцы его благодарят, а россияне разносят и бъются в истерике.

Так же и в недавнем интервью для нейросети Нагиев дал понять, что не поддерживает кровавую политику Кремля и называет ее "странной". С началом вторжения Нагиев перестал сниматься в шоу, практически исчез из соцсетей, а последние посты в них довольно философские и грустные. Артист отметил, что сейчас воспринимает соцсети как учителя:

"У них учился не думать, пытаться размазать свое тщеславие. Столько интересных, трудных, обучающих и мерзких событий происходит, что на сегодня я немного приостановил свое общение в соцсетях. Как в общем и в медийном пространстве. У меня сейчас некоторое осмысление…" – сказал Нагиев.

Дмитрий Нагиев / Фото: instagram.com/nagiev.universal

Он также добавил, что ему "захотелось поговорить, потому что очень долго молчал".

На вопрос нейросети, если бы у него была возможность записать послание будущим поколениям, что бы он им сказал, Нагиев ответил:

"Если бы у меня была возможность сказать что-то будущему поколению, я был бы счастлив. Значит, будущие поколения будут, значит, на нас все не закончится. Я бы сказал: "Друзья, мы выбрали какой-то странный путь. Попытайтесь выбрать другой. Путь любви, путь доброты, путь счастья", – сказал Нагиев.

Дмитрий Нагиев / Фото: instagram.com/nagiev.universal

Напомним, что с начала полномасштабной войны Дмитрий Нагиев публично не высказывал свою позицию по поводу российского вторжения. Однако через свои посты в Instagram артист пытается намекнуть на свое истинное отношение к войне. Недавно он появился в сине-желтой куртке, что вызвало волну негодования среди россиян. Также в январе этого года актер отказался вести российскую музыкальную премию "Муз-ТВ". Он заявил тогда, что "придет время и они наградят действительно стоящих".

В конце июля этого года после массированного ракетного обстрела россиянами Одессы Нагиев разместил в Instagram черно-белое видео, которое подписал: "Я не знаю, что вам сказать". У россиян это сообщение шоумена вызвало истерику.

Читайте также: