Дмитрий Шуров впервые за долгое время рассказал о 21-летнем сыне: где он сейчас и как выглядит

Дмитрий Шуров и Лев Шуров

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Лидер группы Pianoбой Дмитрий Шуров признался, поддерживает ли сына Льва в его карьере, и почему за два года не написал ни одной песни.

Известный музыкант Дмитрий Шуров стал одним из номинантов премии YUNA в этом году. На красной дорожке он появился один, без жены Ольги и сына Льва, с которыми обычно ранее посещал публичные мероприятия.

"Лев учится в музыкальном колледже на музыкального продюсера. Трудно, потому что Лондон - это очень дорогой город. Он выживает, подрабатывает, пытается найти себя в этом мире. Кроме обучения, работает по специальности, то есть играет в разных местах свою музыку", - рассказывает Шуров.

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Как мы узнали, месяц назад у Льва Шурова уже даже вышел дебютный сингл, который называется London Doesn't Love Me. Известный отец на своей странице в Facebook вот так поздравил талантливого сына: "Песня уже в бурном море мировой музыки. Удачного плавания! Там хоть и водятся акулы, но и рассветы самые красивые".

Что же касается самого Дмитрия, недавно 43-летний музыкант наконец-то выпустил две новые композиции "Знеструмлене серце" и "Краще, що є". Как признался ТСН.ua, за два года он не написал ни одной песни: "Мне, как автору, нужно было время, чтобы пережить эмоции, пережить боль… Но открою вам тайну, скоро выйдет еще один трек, он будет о любви и будет называться "Пліч-о-пліч".