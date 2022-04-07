Дмитрий Ступка и Полина Логунова развелись: блогер засветила подарок от нового возлюбленного

Пара была вместе больше пяти лет.
Еще одна звездная семья объявила о разводе. Так, актер Дмитрий Ступка и блогер и стилистка Полина Логунова разошлись после пяти лет брака.
О разрыве в сторис своей страницы в Instagram сообщила Логунова. Она отметила, что они со Ступкой остались хорошими друзьями. Причину разрыва Полина называть не стала:
"Мы с Димой больше не супруги. Но мы остались отличными друзьями и любящими родителями, за что его благодарю. Нам удалось сохранить действительно дружескую атмосферу. Мы будем подавать пример, как бывшим супругам можно сохранить отношения", — написала Полина.
Дмитрий же эту новость пока не прокомментировал. Кстати, Логунова заинтриговала поклонников, что уже нашла себе нового ухажера. И в фотоблоге показала драгоценный подарок от него.
Отметим, что почти год назад Дмитрий Ступка с Полиной Логуновой и их дочерью эмигрировали в США. Судя по Instagram Ступки, сейчас он находится в Польше и волонтерит в Варшаве.
Дмитрий Ступка и Полина Логунова поженились 11 марта 2016 года. 25 апреля 2017 года у супругов родилась дочь, которую назвали в честь легендарного деда Дмитрия – Богданой.
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