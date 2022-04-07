Дмитрий Ступка и Полина Логунова развелись: блогер засветила подарок от нового возлюбленного

Пара была вместе больше пяти лет.

Еще одна звездная семья объявила о разводе. Так, актер Дмитрий Ступка и блогер и стилистка Полина Логунова разошлись после пяти лет брака.

О разрыве в сторис своей страницы в Instagram сообщила Логунова. Она отметила, что они со Ступкой остались хорошими друзьями. Причину разрыва Полина называть не стала:

"Мы с Димой больше не супруги. Но мы остались отличными друзьями и любящими родителями, за что его благодарю. Нам удалось сохранить действительно дружескую атмосферу. Мы будем подавать пример, как бывшим супругам можно сохранить отношения", — написала Полина.

instagram.com/polinalogunova

Дмитрий же эту новость пока не прокомментировал. Кстати, Логунова заинтриговала поклонников, что уже нашла себе нового ухажера. И в фотоблоге показала драгоценный подарок от него.

instagram.com/polinalogunova

instagram.com/polinalogunova

Отметим, что почти год назад Дмитрий Ступка с Полиной Логуновой и их дочерью эмигрировали в США. Судя по Instagram Ступки, сейчас он находится в Польше и волонтерит в Варшаве.

Дмитрий Ступка и Полина Логунова в США / instagram.com/stupka777

Дмитрий Ступка и Полина Логунова поженились 11 марта 2016 года. 25 апреля 2017 года у супругов родилась дочь, которую назвали в честь легендарного деда Дмитрия – Богданой.

Дмитрий Ступка и Полина Логунова с дочерью / instagram.com/stupka777

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