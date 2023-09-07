Дмитрий Ступка нахамил маме защитника "Азовстали" и нарвался на критику

Украинский актер Дмитрий Ступка нахамил маме защитника "Азовстали" Ильи Самойленко и нарвался на критику в Сети.

Громкий скандал вокруг артиста возник после его поста, где он показался за праздничным столом в США по случаю своего 37-летия и подвел итоги.

"Вошел в новый этап жизни…Привет 37. Одно могу сказать я счастливый, любимый и люблю! А мечта одна, чтобы как можно быстрее закончилась война! Скучаю по вам мои", — написал Ступка.

Дмитрий Ступка попал в скандал / Фото: из соцсетей

Впрочем, пользователей возмутило, что такие заявления актер делает, когда находится в США. В частности, его упрекнули в том, что он показывал свое празднование, а также, что он скучает по Украине, находясь за границей. Свой комментарий под постом оставила и мама защитника "Азовстали" Ильи Самойленко – Алла Самойленко. Женщина написала: "Цинично, но не удивлена".

Илья Самойленко / Фото: скриншот с видео

Тем временем Дмитрий Ступка хамовито посоветовал женщине обратиться к психиатру: "Мне вас жаль, обратитесь к психиатру".

Такой ответ актера вызвал в Сети еще большую волну критики. Артиста пристыдили, что он пишет такие хамовитые комментарии женщине, сын которой мужественно защищает страну от российских оккупантов.

"Какая гадость и стыд, писать такое человеку, у которого сын известен на всю страну как мужественный защитник и герой. Лучше бы проглотили и промолчали, даже в день рождения, если у вас нет ни достоинства, ни уважения к соотечественникам, которые рискуют всем и отдают свою жизнь за нас", — написала Дмитрию пользователь, под именем Алла.

Дмитрий Ступка попал в скандал / Фото: из соцсетей

Впоследствии Дмитрий Ступка удалил скандальный пост из Facebook. В Instagram он еще остался, однако актер удалил все комментарии и закрыл возможность их оставлять.

За свои скандальные слова Дмитрий Ступка не извинился.

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