Дмитрий Ступка нарвался на хейт из-за видео с русскоязычной песней: актер ответил

Украинский актер Дмитрий Ступка попал в скандал.

Знаменитость нарвался на хейт из-за ролика, которым поздравлял дочь с днем рождения. Видео, на котором изображена маленькая Богдана, Ступка сопровождал русскоязычной песней "Тебя нежно грубо".

В частности, в Сети можно найти трек в исполнении российского рэпера TARAS или азербайджанского русскоязычного дуэта "Каспийский груз", которому с 2017 года запретили въезжать в Украину, поскольку один из его участников, Тимур Одилбеков, незаконно посещал аннексированный Россией Крым.

Пользователи возмутились, что Дмитрий Ступка продолжает слушать российских исполнителей. Актера упрекнули за это. В комментариях под видео писали следующее: "Скоро Ступка станет фамилией, которую будут связывать только со скандалами. Мало песен на свете, что вы выбрали группу, которой запрещен въезд в Украину? И не за русский язык, а за выступления в оккупированном Крыму. Знаете, чем умный человек отличается от глупого? Умением признавать и исправлять ошибки".

Дмитрия Ступку раскритиковали в комментариях / Фото: instagram.com/stupka777

Дмитрий Ступка попытался оправдаться. В комментариях под видео актер вступил в словесную перепалку с подписчиками. Однако впоследствии Дмитрий удалил все комментарии.

"Да что вы прицепились к песням. Как говорится, на вкус и цвет… Эта группа не российская… А если вы считаете, что в результате исчезнет русский язык, то вы ошибаетесь… Многие наши воины и защитники говорят на русском языке? И что теперь? Их теперь за это не уважать?", — писал Ступка.

Дмитрия Ступку раскритиковали в комментариях / Фото: instagram.com/stupka777

Напомним, Дмитрий Ступка праздновал день рождения дочери 25 апреля. Актер с экс-женой Полиной Логуновой и ее женихом-американцем устроил Богдане незабываемый праздник в США.

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