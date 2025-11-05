Дмитрий Ступка неожиданно показал редкие фото с бабушкой и поздравил ее с важным праздником

Дмитрий Ступка / © instagram.com/stupka777

Реклама

Украинский актер Дмитрий Ступка, сын Остапа Ступки и внук покойного Богдана Ступки, поделился нежными кадрами с бабушкой Ларисой, которая была женой знаменитого артиста.

В своих соцсетях Дмитрий опубликовал архивное фото супругов Ступок и совместный кадр с бабушкой, сделанный несколько лет назад. Актер тепло обратился к ней, поздравив с днем рождения и признавшись, что сильно скучает по родному человеку.

"Бабушка! Мамочка! Дорогая моя! Я тебя очень сильно люблю и скучаю. С днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья", — написал Дмитрий.

Реклама

Сторис Дмитрия Ступки / © instagram.com/stupka777

Сторис Дмитрия Ступки / © instagram.com/stupka777

Известно, что после начала полномасштабной войны артист живет в Соединенных Штатах Америки, поэтому видится с родными нечасто. Лариса Ступка — вдова Богдана Сильвестровича, с которым она прожила в браке 45 лет. После смерти мужа женщина ведет закрытый образ жизни и редко появляется на публике, поэтому новые фото от внука вызвали особый интерес среди поклонников семьи Ступок.

Напомним, недавно отец Дмитрия Ступки — Остап — впервые прокомментировал громкие слухи о романе с младшей на 35 лет театроведущей, из-за которой якобы разорвал отношения с бывшей. Актер откровенно признался, как зародились их чувства, а его избранница поделилась подробностями знакомства с семьей известного артиста.