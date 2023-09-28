Дмитрий Ступка похвастался страстными поцелуями и объятиями с известной певицей посреди Нью-Йорка

Актер показал идиллию в отношениях с новой возлюбленной.
Украинский актер Дмитрий Ступка поделился романтическим контентом со своей новой избранницей, певицей Юлией Калабишкой.
В частности, артист вместе с возлюбленной поехал в путешествие в Нью-Йорк. Оттуда в Instagram-stories Дмитрий делится разными фото и видео. Актер также публиковал романтический контент со своей спутницей.
Ступка показал кадры, на которых он запечатлен с Юлией в самом центре города – на Таймс-сквер. На снимках Дмитрий нежно обнимал возлюбленную. Кроме того, актер демонстрировал страстные поцелуи, подняв избранницу на руки. Фотографии артист решил не подписывать.
Отметим, об отношениях Дмитрия Ступки и Юлии Калабишки стало известно в середине августа. Актер опубликовал романтическое фото с избранницей и ласково к ней обратился.
Напомним, в начале сентября Дмитрий Ступка попал в громкий скандал. Актер обидел маму защитника "Азовстали" Ильи Самойленко.
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