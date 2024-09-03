Дмитрий Ступка показал свою возлюбленную и публично обратился к ней и собственному известному отцу

Украинский актер Дмитрий Ступка поздравил сразу двух родных с праздником.

Так, возлюбленная шоумена Юлия Барабанова и его отец, актер Остап Ступка отпраздновали в один день дни рождения. В особую дату актер публично обратился к родным людям и поздравил их в своем фотоблоге.

"Любимая, папа! С днем рождения, мои дорогие", — написал Ступка.

Дмитрий Ступка с возлюбленной / Фото: instagram.com/stupka777

Дмитрий Ступка / Фото: instagram.com/stupka777

Кроме того, Дмитрий показал, как прошел день рождения Юлии и что он подарил ей. Так, артист отвел избранницу с ее сыном в ресторан в США, где они вместе насладились совместным обедом с бокалом игристого и праздничным десертом. А перед тем актер порадовал именинницу цветами. В свою очередь Барабанова в своем фотоблоге поблагодарила возлюбленного за романтический сюрприз.

Дмитрий Ступка / Фото: instagram.com/stupka777

Дмитрий Ступка с возлюбленной и ее сыном / Фото: instagram.com/stupka777

Дмитрий Ступка с возлюбленной / Фото: instagram.com/stupka777

Отметим, отец Дмитрия, актер Остап Ступка после совершенного ДТП в апреле 2023 года продолжает свою актерскую карьеру в Украине. Ранее сын актера рассказывал об их разговоре после инцидента на дороге.

Напомним, недавно жена бизнесмена Сергея Тигипко показала всех их четырех детей и также похвасталась, как отпраздновала 8-летие сына Александра в ресторане.

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