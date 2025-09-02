- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 527
- Время на прочтение
- 2 мин
Дмитрий Ступка показал возлюбленную в ее день рождения и каким роскошным подарком поздравил в США
Парочка наслаждается романтическим отпуском в сказочном месте.
Украинский актер Дмитрий Ступка поздравил свою избранницу Юлию Барабанову с днем рождения.
В своем фотоблоге шоумен опубликовал счастливое утро именинницы. На кадрах виднеется пышный букет роз, который он вручил ей в квартире. Следующей частью праздничного дня стало путешествие влюбленных на Гавайи, которое актер подарил девушке. На живописном пляже Ступка показался в плавках и как счастливо бегает возле океана.
В публикации он нежно поздравил Юлию с важным для нее праздником и вспомнил тот путь, который они прошли вместе: "Любимая моя, поздравляю тебя с Днем рождения! Первое сентября у всех ассоциируется со школой, а для меня это день, когда родилась моя самая большая радость и любовь. Мы с тобой уже прошли через столько всего — и веселого, и сложного. Знаю, с тобой даже самые тяжелые моменты превращаются в приключения, а лучшие — становятся еще лучше. Ты — мое солнце, моя поддержка, мое вдохновение и мое самое большое сокровище. Обещаю, впереди у нас будет еще больше счастливых дней, чем мы можем себе представить".
В свою очередь именинница ответила избраннику взаимными теплыми словами благодарности: "Спасибо тебе за эти эмоции. Не все мужчины умеют так радовать своих женщин, как ты!".
