Дмитрий Ступка показал возлюбленную в ее день рождения и каким роскошным подарком поздравил в США

Дмитрий Ступка с избранницей / © instagram.com/stupka777

Реклама

Украинский актер Дмитрий Ступка поздравил свою избранницу Юлию Барабанову с днем рождения.

В своем фотоблоге шоумен опубликовал счастливое утро именинницы. На кадрах виднеется пышный букет роз, который он вручил ей в квартире. Следующей частью праздничного дня стало путешествие влюбленных на Гавайи, которое актер подарил девушке. На живописном пляже Ступка показался в плавках и как счастливо бегает возле океана.

Дмитрий Ступка поздравил избранницу / © instagram.com/stupka777

Дмитрий Ступка поздравил избранницу / © instagram.com/stupka777

Дмитрий Ступка / © instagram.com/stupka777

В публикации он нежно поздравил Юлию с важным для нее праздником и вспомнил тот путь, который они прошли вместе: "Любимая моя, поздравляю тебя с Днем рождения! Первое сентября у всех ассоциируется со школой, а для меня это день, когда родилась моя самая большая радость и любовь. Мы с тобой уже прошли через столько всего — и веселого, и сложного. Знаю, с тобой даже самые тяжелые моменты превращаются в приключения, а лучшие — становятся еще лучше. Ты — мое солнце, моя поддержка, мое вдохновение и мое самое большое сокровище. Обещаю, впереди у нас будет еще больше счастливых дней, чем мы можем себе представить".

Реклама

Дмитрий Ступка поздравил избранницу / © instagram.com/stupka777

В свою очередь именинница ответила избраннику взаимными теплыми словами благодарности: "Спасибо тебе за эти эмоции. Не все мужчины умеют так радовать своих женщин, как ты!".

Дмитрий Ступка поздравил избранницу / © instagram.com/stupka777

Напомним, недавно политик Виктор Ющенко щемяще поздравил жену с днем рождения и показал редкую фотографию с ней.