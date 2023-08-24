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Дмитрий Ступка после развода закрутил роман с украинской певицей

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Дмитрий Ступка после развода закрутил роман с украинской певицей

Дмитрий Ступка / Фото: instagram.com/stupka777

Артист рассекретил новую избранницу на совместном романтическом фото.

Украинский актер Дмитрий Ступка признался, что больше не одинок, и показал свою новую возлюбленную.

Знаменитость в США, после развода с блогершей Полиной Логуновой, закрутил роман. Избранницей Ступки стала Юлия Калабишка, более известная под псевдонимом Barabanovа.

Актер уже поделился совместным фото с возлюбленной в Instagram, на котором влюбленные мыло позируют друг возле друга.

"Спасибо, что ты у меня есть", — написал под фото Ступка и оставил белый смайлик.

Дмитрий Ступка с новой избранницей / © instagram.com/stupka777
Дмитрий Ступка с новой избранницей / Фото: instagram.com/stupka777

Отметим, Юлия Калабишка после начала полномасштабной войны уехала из Украины за границу. Певица вместе с сыновьями от предыдущих отношений живет в США.

Новая избранница Дмитрия Ступки с сыном / © instagram.com/barabanova_juliya
Новая избранница Дмитрия Ступки с сыном / Фото: instagram.com/barabanova_juliya

Тем временем Ступка уехал за границу до начала полномасштабной войны. В марте этого года актер официально стал холостяком. У Дмитрия есть дочь Богдана, которая родилась в 2017 году в браке с Полиной Логуновой.

Дмитрий Ступка с дочерью / © instagram.com/stupka777
Дмитрий Ступка с дочерью / Фото: instagram.com/stupka777

Впервые на новые отношения Ступка намекнул в январе этого года. Когда актер показывал, как катался на авто по ночному городу, то засветил ножки избранницы. Скорее всего, это была Юлия Калабишка.

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Дата публикации
Просмотры
3214
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