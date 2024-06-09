Дмитрий Ступка признался, вернется ли в Украину и как реагирует на хейт, что "сбежал" от войны в США

Украинский актер Дмитрий Ступка признался, вернется ли жить в Украину и как реагирует на хейт, что во время полномасштабной войны находится в США.

Артист должен был прилететь в Киев еще в феврале 2022 года. Впрочем, полномасштабная война изменила планы Ступки. Сейчас он проживает в США и часто сталкивается с хейтом, что в такие трудные времена покинул Украину. Самого актера это не волнует. Дмитрий Ступка отметил, что и до войны его часто критиковали и писали оскорбительные вещи. Сейчас он пытается не обращать внимание на хейт, ведь убежден, что сам выбирает, как ему жить.

Дмитрий Ступка / Фото: instagram.com/stupka777

"Я настолько к этому уже привык. Даже до полномасштабной войне постоянно приходили на мои страницы люди, которые находили, что там похейтить, написать оскорбительное. Как к этому отношусь? Мне все равно, честно говорю. Никто не может рассказать, как мне жить и что мне делать. Это моя жизнь. Сам прокладываю свой путь. А кто там что думает – это их личное мнение, я на это повлиять не могу. Поэтому просто не обращаю внимания, по крайней мере, стараюсь", - рассказал артист в интервью Oboz.ua.

В Украину актер возвращаться пока что не планирует. Когда закончится полномасштабная война, Дмитрий Ступка хочет жить на две страны. В частности, в США находится его дочь. Ступке хочется проводить с ней время и смотреть, как она растет. Тем временем в Украине актер планирует и дальше развивать свою карьеру: сниматься в кино и играть в театре.

Дмитрий Ступка / Фото: instagram.com/stupka777

"Я так понимаю, что моя дочь будет жить здесь (в США – прим. ред.), потому что у мамы уже свой бизнес, своя жизнь. Забрать ребенка от мамы я не имею права. Поэтому, дай Бог, закончится война, буду жить на две страны. В Украине много лет работал, делал карьеру и так просто все разорвать не хотел бы. Я очень скучаю по Киеву, друзьям, родственникам, профессии. Но сейчас на первом месте у меня мой ребенок", – поделился артист.

Напомним, недавно Дмитрий Ступка раскрыл, как зарабатывает в США. Также актер рассказал, сколько средств тратит в месяц на комфортное проживание в Лос-Анджелесе.

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