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Дмитрий Ступка прокомментировал скандальное видео из Майами, из-за которого его захейтили

Дмитрий Ступка прокомментировал скандальное видео из Майами, из-за которого его захейтили

Дата публикации
Просмотры
1987
Время на прочтение
2 мин
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Дмитрий Ступка прокомментировал скандальное видео из Майами, из-за которого его захейтили

Дмитрий Ступка / Фото: instagram.com/stupka777

Артист отметил, что его неверно поняли.

Украинский актер Дмитрий Ступка отреагировал на хейт в Сети из-за его видео из США, где он едет за рулем автомобиля, а рядом виднеются ноги какой-то девушки.

Дмитрий, который опубликовал это видео без подписи, отметил, что оно было снято довольно давно. Об этом он рассказал в сторис своей страницы в Instagram: "Это видео было снято вообще Бог знает когда… И уже пишут: "Ступка в Майами покатался на машине с какой-то незнакомкой", — сказал Ступка.

Также артист отметил, что он сейчас проводит время со своей дочерью Богданой от предыдущего брака с Полиной Логуновой.

Напомним, что на днях Дмитрий Ступка запостил в фотоблоге видео, в котором управляет автомобилем в Майами, а вместе с ним в машине виднеются ноги какой-то девушки. Видео артист оставил без подписи. Этот ролик вызвал бурю эмоций у подписчиков Ступки. Люди были возмущены этим контентом в столь непростое время для Украины.

Отметим, что Дмитрий Ступка вместе с дочерью и экс-женой Полиной Логуновой эмигрировали из Украины в США еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину – в начале 2021 года.

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Дата публикации
Просмотры
1987
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