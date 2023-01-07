Дмитрий Ступка прокомментировал скандальное видео из Майами, из-за которого его захейтили

Украинский актер Дмитрий Ступка отреагировал на хейт в Сети из-за его видео из США, где он едет за рулем автомобиля, а рядом виднеются ноги какой-то девушки.

Дмитрий, который опубликовал это видео без подписи, отметил, что оно было снято довольно давно. Об этом он рассказал в сторис своей страницы в Instagram: "Это видео было снято вообще Бог знает когда… И уже пишут: "Ступка в Майами покатался на машине с какой-то незнакомкой", — сказал Ступка.

Также артист отметил, что он сейчас проводит время со своей дочерью Богданой от предыдущего брака с Полиной Логуновой.

Напомним, что на днях Дмитрий Ступка запостил в фотоблоге видео, в котором управляет автомобилем в Майами, а вместе с ним в машине виднеются ноги какой-то девушки. Видео артист оставил без подписи. Этот ролик вызвал бурю эмоций у подписчиков Ступки. Люди были возмущены этим контентом в столь непростое время для Украины.

Отметим, что Дмитрий Ступка вместе с дочерью и экс-женой Полиной Логуновой эмигрировали из Украины в США еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину – в начале 2021 года.

Читайте также: