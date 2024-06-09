Дмитрий Ступка раскрыл, как зарабатывает на комфортную жизнь в США и сколько в месяц тратит средств

Украинский актер Дмитрий Ступка рассказал, как зарабатывает на жизнь в США и сколько тратит в месяц.

Артист уже долгое время проживает за границей. Как поделился Ступка, жизнь в США довольно дорогая. Постоянной работы у актера нет. Пока что он подрабатывает ведущим, снимается в эпизодических ролях и рекламных роликах. Более того, Ступка пытается развивать собственный бизнес по продаже товаров.

Дмитрий Ступка / Фото: instagram.com/stupka777

"Постоянной работы у меня нет. Здесь не так легко попасть на какую-то хорошую работу, если нет образования от американского учебного заведения, а еще и к тому же — не идеально разговариваешь на английском. Но есть разные подработки: работаю ведущим, снимаюсь в рекламах, в эпизодах. Пробуем заниматься каким-то бизнесом – покупаем товары, которые перепродаем через Интернет.

В общем, ежемесячно Дмитрий Ступка платит за аренду апартаментов, бензин, паркоместо, мобильную связь, Интернет и многое другое. Как признался актер, он не подсчитывал, сколько именно тратит в месяц. Впрочем, средств для комфортной жизни нужно иметь немало.

Дмитрий Ступка / Фото: instagram.com/stupka777

"Я не подсчитывал. Могу так сказать: 100 долларов здесь – как 100 гривен у нас. Сходить в магазин, купить самые необходимые продукты – макароны, рис, какие-то овощи, колбаску – это по меньшей мере 100 долларов. Здесь обычная буханка хлеба может стоить 5 долларов. Если перевести на наши деньги, понимаете, какие цены? – поделился артист.

Напомним, ранее Дмитрий Ступка прокомментировал скандальное ДТП, в которое попал его отец Остап Ступка. Актер раскрыл, какое наказание понес папа и где он находится.

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