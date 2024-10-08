Дмитрий Ступка устроился на работу в США и удивил, почему в тот же день сразу уволился

Оказалось, что здесь не обошлось без проблем со здоровьем.

Украинский актер Дмитрий Ступка, который проживает в США, устроился на работу в США, но в тот же день сразу уволился.

Об этом артист рассказал в Instagram-stories. Знаменитость поделился, что решил попробовать свои силы в мувинге. К слову, это довольно распространенная в США деятельность, когда клиенты заказывают услуги соответствующей компании, что занимается организацией перевозки и хранения вещей во время переезда.

Впрочем, Дмитрия Ступки хватило не на долго в такой профессии. В первый же рабочий день артист объявил, что увольняется. Дело в том, что актер не выдержал физической нагрузки и за столь короткий промежуток времени успел получить проблемы со здоровьем. Ступка решил не мучить себя и оставил мувинг.

Дмитрий Ступка рассказал о своей работе в США / Фото: instagram.com/stupka777

"Мой первый и последний день на работе в мувинге. Спину надорвал, геморрой нарастил. Все, хватит" – поделился актер.

Отметим, что Дмитрий Ступка сейчас живет в США. В Америку актер переехал с тогда еще женой Полиной Логуновой и дочерью в 2021 году. За границей артист успел развестись.

Напомним, ранее Дмитрий Ступка рассказывал, как зарабатывает на жизнь в США. Тогда актер признавался, что хотя постоянной работы у него и нет, но он подрабатывает ведущим, снимается в эпизодических ролях и рекламных роликах и пытается развивать собственный бизнес.

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