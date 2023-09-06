Дмитрий Ступка в свое 37-летие показал романтические поцелуи с новой возлюбленной

Украинский актер Дмитрий Ступка отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 37 лет.

Одной из первых в своем Instagram Ступку поздравила его новая избранница – украинская певица Юлия Калабишка более известная Barabanovа.

Артистка опубликовала в сторис романтическое фото с шоуменом. На снимке Юлия нежно целовала Дмитрия в щечку и обнимала его. На фото певица добавила разные смайлики в виде сердец.

"Поздравляю тебя, мой Дмитрий Ступка. Ты сам все знаешь. Люблю! Будь счастлив", — обратилась к Дмитрию Юлия.

Дмитрий Ступка с новой избранницей / Фото: instagram.com/stupka777

К слову, Дмитрий Ступка сообщил о романе с Юлией Калабишкой в середине августа. Актер показал романтическое фото с избранницей и поблагодарил ее, что она есть в его жизни.

Впрочем, не все поклонники верят в подлинность их романа. В частности, некоторые убеждены, что это только пиар, другие считают, что их связывают рабочие и дружеские отношения.

Напомним, недавно певица Настя Приходько показала редкое фото со своим мужем. Артистка поделилась, как отпраздновала 10-летие брака с возлюбленным.

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