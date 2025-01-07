Дмитрий Ступка во время войны живет в США: актер ответил, почему не вернется в Украину

Артист также поделился, как проходят его дни за границей.

Украинский актер Дмитрий Ступка рассказал о своей заграничной жизни во время войны.

Актер уже около четырех лет проживает в США. Об этом он заявил в комментарии Instagram-странице Ukrainians in the USA. В коротком блиц-интервью Дмитрий объяснил, почему выбрал именно Америку и не вернется на Родину во время войны. Как признается знаменитость, причина заключается в его дочери, проживающей в США. Артист говорит, что хочет воспитывать 7-летнюю Полину там.

"С 2021 года проживаю в США. Переезд кардинально повлиял. Моя жизнь никогда теперь не будет, как прежде. У меня здесь дочь. Не могу жить без нее. Хочу видеть, как растет, и проводить с ней время", — признался Ступка.

Дмитрий Ступка

К тому же звезда поделился, как проходят его будни за границей. По словам Ступки, ему приходится много работать, чтобы обеспечивать семью. И, вероятно, сейчас Дмитрий проживает не самые легкие времена, ведь в сообществе украинцев в Америке он себя разрекламировал как актера театра и кино и продюсера.

"Здесь нет обычных дней. Ты постоянно бегаешь за деньгами, так как здесь очень большие расходы. Чтобы жить в США, нужно очень много работать", — добавил шоумен.

К слову, недавно Дмитрий Ступка похвастался новогодним фото с новой избранницей и подросшей дочерью от бывшей жены Полины Логуновой.

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