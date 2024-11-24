Дмитрий Ступка восхитил праздничными фото с Беверли-Хиллз с новой избранницей и подросшей дочерью

Артист порадовал семейным контентом.
Украинский актер Дмитрий Ступка, который проживает в США, восхитил праздничными фото с новой избранницей и подросшей дочерью от бывшей жены Полины Логуновой.
В частности, артист провел время с семьей. Дмитрий Ступка с возлюбленной Юлией Калабишкой и 7-летней Полиной устроил прогулку в Беверли-Хиллз. К слову, в США уже активно готовятся к новогодним праздникам и украшают города в праздничные декорации. Возле одной из таких Ступка с дочерью и возлюбленной устроил импровизированный фототест.
Актер попозировал с Полиной и Юлией на фоне арки, что была украшена немалыми новогодними игрушками в форме шариков и бантов, а также ветками елки. Как отметил Дмитрий Ступка, он сфотографировался с самыми родными людьми, которые всегда его поддерживают и которых он безгранично любит.
"Мои родные кошки…Моя поддержка. Мое продолжение. Моя любовь!" – подписал фотографии с избранницей и дочерью актер.
Отметим, что Дмитрий Ступка сейчас проживает в США, куда он выехал еще до начала полномасштабной войны в Украине. Недавно отец артиста – Остап Ступка – раскрыл, когда его сын вернется на Родину.
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