Дмитрий Ступка восхитил романтическим фото с возлюбленной и показал, как в США праздновал ее день рождения

Также артист показал, как проводит время с дочерью от бывшей жены.

Украинский актер Дмитрий Ступка сейчас счастлив в отношениях с певицей Юлией Калабишкой.

Артист все чаще делится фото со своей избранницей и раскрывает подробности их личной жизни. На днях они отметили день рождения Юлии Калабишки. В праздничный день Дмитрий опубликовал романтический снимок с возлюбленной, который нежно подписал: "Люблю".

Дмитрий Ступка и Юлия Калабишка / Фото: instagram.com/stupka777

Также актер показал, как они в США отметили день рождения Юлии. К слову, влюбленные провели время в одном из ресторанов Санта-Моники, штат Калифорния. Там парочка наслаждалась вкусным ужином и компанией друг друга.

Кстати, недавно Дмитрий Ступка проводил время со своей 6-летней дочерью от экс-избранницы Полины Логуновой – Богданой. Актер на новогодние праздники возводил девочку в парк аттракционов, где они вместе развлеклись.

Дочь Дмитрия Ступки / Фото: instagram.com/stupka777

Напомним, сейчас певец Сергей Бабкин со своей семьей тоже находится в США. Недавно актриса Снежана Бабкина показала, как они проводят время в Нью-Йорке, а также впервые за долгое время показала сразу троих своих детей.

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