Дмитрий Ступка восхитил романтическим фото со своей избранницей и показал, как в США готовится к Рождеству

Артист показал, как проводит время со своей возлюбленной.

Украинский актер Дмитрий Ступка порадовал поклонников романтическим контентом со своей избранницей, певицей Юлией Калабишкой.

В частности, в Instagram знаменитость показала, как они с возлюбленной проводят время в Лос-Анджелесе, США. Пара побывала на мероприятии, посвященном грядущим новогодним праздникам. Юлия выбрала изящное платье светлого оттенка и пиджак, а вот Дмитрий был в джинсах, рубашке и жакете.

Дмитрий Ступка и Юлия Калабишка / Фото: instagram.com/stupka777

К слову, Ступка и Калабишка показали, как в США готовятся к рождественским праздникам. Вокруг все украшено елками, красными сапожками, бантиками и снеговичками, что сразу чувствуется атмосфера праздника.

Дмитрий Ступка и Юлия Калабишка / Фото: instagram.com/stupka777

Кстати, вместе с парой был сын Юлии. Певица опубликовала все их совместное фото и коротко подписала на английском языке: "Моя семья!"

Сын Юлии Калабишки / Фото: instagram.com/barabanova_juliya

Отметим, о романе Дмитрия Ступки и Юлии Калабишки стало известно в августе. Тогда актер впервые рассекретил свою избранницу в соцсетях. Однако об отношениях пары почти ничего не известно, ведь они не обсуждают их в публичном пространстве.

Напомним, турецкому бизнесмену Мурату Налкакиоглу на фоне слухов развода со второй женой тоже активно приписывают новый роман. Да и сам мужчина все чаще появляется в компании других женщин. Недавно Мурата застали с одной из участниц "Холостяка".

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