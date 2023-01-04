Дмитрий Ступка восхитил видео, где его 5-летняя дочь энергично танцует на кресле

Украинский актер Дмитрий Ступка восхитил видео со своей 5-летней дочерью. В частности, знаменитость забрал девочку от мамы, чтобы та погостила с ним.

Папа с дочкой весело провели время. Судя по видео и снимкам, которыми Дмитрий поделился в Instagram-stories, они побывали на вечеринке.

Дмитрий Ступка на вечеринке / Фото: instagram.com/stupka777

Также Ступка опубликовал короткий ролик, главной героиней которого является Богдана. На видео девочка энергично танцует на кресле под музыку в стиле техно.

Дмитрий решил не подписывать ролик, а вот поклонники оставили немало комплиментов. Они отметили, что Богдана похожа на папу и растет настоящей красавицей.

Отметим, что Дмитрий Ступка после развода с Полиной Логуновой живет в США. Совместная дочь эксов осталась вместе с мамой. Однако Дмитрий может посещать Богдану, забирать ее гостить и звонить ей.

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