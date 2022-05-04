Дмитрий Ступка впервые назвал настоящую причину развода с Полиной Логуновой

Украинский актер Дмитрий Ступка впервые прокомментировал развод со стилисткой и блогершей Полиной Логуновой.

По словам артиста, инициатором разрыва стала именно Полина, говорится в программе "Звездный путь". Точку в отношениях Логунова поставила 31 декабря. Ступка поделился, что жена пришла к нему и сказала, что больше не любит.

"Полина нашла себе американца и мы разошлись. Сказала: "Дима, я тебя больше не люблю", — сказал Дмитрий.

Он заметил, что счастлив за свою экс-возлюбленную, поскольку она получит теперь то, что хотела:

"Мы не вместе с Нового года. У нее там есть мужчина-американец. Они хотят жениться. Пусть им счастье здоровья, Бог помогает. Я ничего не имею против. Это ее жизнь. Ее выбор. Она что-то хочет то, чего я например, не могу ей дать сейчас. А тот человек ей уже может дать сейчас. Она сделал такой выбор. Ей так комфортнее, она его любит. Они там, может, влюбились с первого взгляда", — прокомментировал Ступка.

Полина Логунова с новым любимым / instagram.com/janiceowenphoto

Он добавил, что догадывался, что у Логуновой кто-то появился. Когда новый любимый Полины сделал ей предложение, Дмитрий говорит, что у него даже ничего не екнуло:

"Оно меня все отрезало. Там были такие обстоятельства, что после всего... У меня даже ничего не екает в сердце. Я единственное, что скучаю по Богданке. Полина не против, чтобы дочь ко мне приезжала и сидела у меня хоть по полгода", – сказал Дмитрий.

Дмитрий с Полиной и дочерью Богданой / instagram.com/stupka777

Пока что супруги состоят в официальном браке и развестись в Америке они не могут, потому что у них есть малолетний общий ребенок и они не имеют вида на проживание в США. Ступка сказал, что они могут развестись только в Украине и, скорее всего, это произойдет дистанционно.

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