Дмитрий Ступка впервые после развода с Логуновой засветил новую девушку и нарвался на хейт

Наследник украинской династии актеров Дмитрий Ступка поделился с поклонниками, как проводит время в Америке.

Так, на странице в Instagram артист разместил видео, в котором показал, как на машине катался по ночному городу. Также Ступка поделился кадрами, на которых изображен мотоцикл. Интересно, что на фрагменте, где Дмитрий за рулем, рядом изображены женские ноги. Фаны сразу предположили, что Ступка уже закрутил новый роман.

Впрочем, о новых отношениях артист пока не говорит. Но если одних подписчиков Ступки заинтересовала девушка на его видео, другие же были возмущены этим роликом актера. Из-за него Дмитрий получил порцию хейта: "Уважаемый, вас смотрят большинство украинцев и сами знаете, как им сейчас тяжело. Я вас раньше уважал. Вы просто дно", "Позор. В семье не без "Дмитрия". Уважение к данной персоне просто упало. На фоне событий в Украине вот это....", "А у нас гибнут дети, люди, ребята на фронте. Тебе просто весело… Думала, неплохой актер, а оказалось человек-говно".

Напомним, что в январе 2022 года Дмитрий Ступка вместе с тогда еще женой Полиной Логуновой и их 5-летней дочкой Богданой приняли решение эмигрировать в Америку.

Но в апреле прошлого года стало известно, что Полина и Дмитрий разводятся. Вскоре Логунова рассекретила, что выходит замуж за американца и открыла вместе с ним собственный бизнес.

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