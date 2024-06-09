Дмитрий Ступка впервые рассказал, как закрутил роман с певицей и заговорил о свадьбе с ней

Украинский актер Дмитрий Ступка поделился подробностями личной жизни.

Как известно, артист находится в отношениях с певицей Юлией Барабановой, известной под псевдонимом Barabanova. Пара рассекретила свой роман в начале прошлого года. По словам Дмитрия, они познакомились благодаря общим друзьям в Америке на Пасху. Впоследствии возлюбленные начали совместно жить в Лос-Анджелесе.

"С Юлией у нас все хорошо — живем вместе. Как сказала Юлина прабабушка, сам Бог меня послал к ней, потому что познакомились мы на Пасху. У меня есть коллега по актерскому цеху Мирослава Филиппович. Живет здесь, в Лос-Анджелесе, а какое-то время я жил в Майами, но часто прилетал сюда к дочери. И тут написала Мирослава: "Приезжай в гости – будем праздновать Пасху. Пожарим мяса – пообщаемся". И только зашел и увидел эту голубоглазую блондинку – все. Побились немного яйцами, поели куличи. И завертелось. Впоследствии Юля приехала ко мне в Майами, а когда уехала, я подумал: "Ну что меня здесь держит? У меня и Богдана в Лос-Анджелесе, а теперь и Юля". Сел в автомобиль и ехал за рулем к ним три дня", – рассказал актер в интервью oboz.ua.

Дмитрий Ступка / Фото: instagram.com/stupka777

Как признается Ступка, у его избранницы уже есть два сына от предыдущего брака. В частности, ее старший 18-летний сын – успешный спортсмен.

"У нее двое детей и у меня ребенок. Старшему сыну Юле будет уже 18 лет, он живет в Европе. Максим – профессиональный спортсмен, с самого детства занимается большим теннисом. А Марку недавно исполнилось три года. Моей Богданке в апреле – семь", – поделился Дмитрий.

Избранница Дмитрия Ступки с сыном / Фото: instagram.com/barabanova_juliya

Также звезда объяснил, что пока не планирует организовывать свадьбу и, прежде всего, хочет заботиться о финансовой стабильности в семье.

"Слушайте, нам сейчас некуда спешить. А если Бог даст, то, конечно, поженимся. Сейчас надо, прежде всего, на ноги встать, а потом уже думать о браке", – добавил Ступка.

Напомним, недавно Дмитрий Ступка ответил, как реагирует на хейт о выезде из Украины во время войны и планирует ли возвращаться на Родину.