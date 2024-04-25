Дмитрий Ступка впервые за длительное время показал подросшую 7-летнюю дочь и поздравил ее с важным праздником

Украинский актер Дмитрий Ступка порадовал редкими кадрами с 7-летней дочерью Богданой от экс-жены Полины Логуновой.

Артист крайне редко показывает девочку в соцсетях. Впрочем, по случаю праздника Ступка сделал исключение. Богдана отмечает день рождения. В своем Instagram актер поздравил дочь с 7-летием, а также опубликовал их новое фото.

На снимке заметно, как подросшая Богдана позировала рядом с папой, мило обняв его рукой. Тем временем Ступка прислонился к дочери и улыбчиво позировал перед камерой.

Дмитрий Ступка с дочерью / Фото: instagram.com/stupka777

Но, оказалось, у Богданы двойной праздник. 25 апреля в Украине отмечают День дочери. Ступка поздравил девочку с также важной датой.

"Тебе сегодня (25 апреля – прим. ред.) семь лет! А еще и в День дочери… Какое приятное совпадение! Люблю тебя безгранично, мой цветочек маленький", — обратился к дочери актер.

Напомним, недавно бизнесвумен Елизавета Юрушева праздновала день рождения дочери. Маленькой Анне исполнилось два года. Лиза нежно поздравила девочку с праздником, а также вспомнила, как была беременной.

Читайте также: