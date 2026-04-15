Дмитрий Ступка забавно подколол возлюбленную в годовщину отношений и показал их сладкие поцелуи на фоне гор

Дмитрий Ступка / © instagram.com/stupka777

Украинский актер Дмитрий Ступка забавно подколол возлюбленную Юлию в годовщину отношений и показал их сладкие поцелуи на фоне гор.

У парочки важный праздник. Влюбленные уже три года как находятся в отношениях. Как отметил Дмитрий Ступка, судьба свела их с Юлией именно на Пасху. В годовщину отношений актер посвятил избраннице пост в Instagram-stories.

Артист отметил, что какие бы сложности не попадались им на пути, они вместе все преодолеют. Также Дмитрий не удержался, чтобы не подколоть Юлию, отметив, что они - "одна сатана".

Дмитрий Ступка с возлюбленной / © instagram.com/stupka777

"Нам три года... Именно на Пасху я встретил тебя... Я знаю одно: какие бы сложности у нас в жизни не случались, мы все переживем! Потому что мы - одна сатана!" - обратился к избраннице актер.

Кроме поздравлений, Дмитрий Ступка также поделился свежим фото с Юлией. На снимке парочка дарила друг другу сладкие поцелуи на фоне невероятного пейзажа с горами.

Отметим, Дмитрий Ступка с 2016 года до 2022-го состоял в браке с ведущей Полиной Логуновой. У пары есть общая дочь Богдана. В 2024 году актер начал встречаться с Юлией, с которой познакомился в США.

