Дмитрий Танкович ошарашил редким фото с женой-красавицей в бикини

Пара отдыхает на Сейшелах.

Известный шоумен и телеведущий Дмитрий Танкович редко делится личным с фанатами.

Впрочем, отдых на райских Сейшелах вдохновил участника "Танцев со звездами" на романтическое фото с женой. В своем Instagram знаменитость разместил селфи с любимой Олей, на котором супруги позировали, купаясь в Индийском океане. Дмитрий похвастался избранницей-красавицей в голубом бикини.

Дмитрий Танкович с супругой / instagram.com/tankovichd

"Красавица и пчеловод", — написал звезда.

В комментариях юзеры также восхитились красотой Ольги и отметили, что они суперпара: "Красавчики наши", "Красавица красивая", "Вы супер".

Отметим, что в 2020 году Дмитрий Танкович был участником шоу "Танцы со звездами". Партнершей шоумена стала Илона Гвоздева. Тогда она была в положении и выступала на восьмом месяце беременности. Впрочем, пара покинула проект после второго эфира.

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