Дмитрий Варварук порвал свидетельство о рождении сына с именем Хайп и ответил на хейт

Франковский блогер-миллионник Дмитрий Варварук наделал шума среди своих поклонников.

Так, на днях блогер решил развести своих поклонников и сделал это так, что ему действительно поверили. Варварук заявил, что новорожденного сына назвал Хайпом. И даже показал свидетельство о рождении с именем малыша.

Впрочем, уже сегодня, после волны хейта, блогер поспешил успокоить поклонников и признался, что на самом деле так с сыном не поступал. В сторис своей страницы в Instagram Варварук демонстративно порвал фейковое свидетельство о рождении ребенка. Блогер также отметил, что его жена Яна не поддержала эту его идею с именем с самого начала, потому что знала, что будет много хейта:

"Свидетельство – это фейк. Яна не хотела эту идею, хотя я говорил, что да, будет негатив, всякое такое", — сказал Дмитрий.

Наконец, признался молодой отец, они с женой на самом деле назвали мальчика Марко.

Дмитрий Варварук показал подлинное свидетельство о рождении сына с именем Марк

Напомним, что сын у 24-летнего блогера Дмитрия Варварука и его супруги Яны появился на свет 25 января этого года.

Отметим, что Дмитрий и Яна поженились во время полномасштабной войны. До начала вторжения пара планировала пышную свадьбу с выступлением Олега Винника. Впрочем, во время войны влюбленные тихо зарегистрировали брак. Об этом даже не знали их родители.

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