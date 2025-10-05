Дмитрий Волканов довел до слез трогательным видео и показал фото, где его не узнать

Дмитрий Волканов

Реклама

Известный певец Дмитрий Волканов представил новый клип "Семейный альбом", где с ним снялись его родители и возлюбленная. А еще поделился ранее не опубликованными фото с детства.

По словам артиста, эта песня является личной и болезненной для него. Но она не о печали, а о самых счастливых воспоминаниях, которые мы храним в памяти с детства. Новую песню Дмитрий посвящает всем украинским семьям, особенно тем, которые из-за войны были вынуждены покинуть родительский дом. Напомним, сам певец родом из Бердянска. Когда русские захватчики оккупировали город, Волканов находился в Киеве, а его родные оказались в оккупации.

"Клип посвящен тому, о чем мы обычно забываем ценить. А именно - о наших семьях. В потоке жизни мы находим друзей, проводим много времени в работе, и семья оказывается на третьем, четвертом, а то и на пятом месте. Но чем старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь, что семья - это самое важное в жизни", - поделился 24-летний артист по ТСН.ua.

Реклама

К слову, в клипе вместе с Дмитрием снялись его родители – Альбина и Вячеслав, любимая Наталья и даже их любимица-собачка Моника. Напомним, мама Волканова уже снималась в его клипе "Я одружуся, мама", а вот для отца - это профессиональный дебют.

Кадр по съемкам клипа "Семейный альбом" - родители и любимая Дмитрия Волканова

"Он очень волновался перед съемкой, видимо, думал, что будет играть главную роль. В итоге папа на экране появляется всего на несколько секунд, но сам факт! Кстати, релиз клипа состоялся именно в папиг день рождения, поэтому это своеобразный подарок ему от меня", - говорит Волканов.

В честь выхода клипа певец поделился с ТСН.ua эксклюзивными фотографиями со своего детства, которые тоже можно увидеть в видео. На некоторых из них певец вместе с дедушкой Дмитрием. "К сожалению, его уже нет с нами 11 лет. Но память о нем в нашей семье не угасает. Он был главой нашей семьи, талантливым музыкантом, благодаря которому я и начал петь. Этим клипом мне хочется выразить свое уважение дедушке", - откровенно рассказал Дмитрий Волканов.

Дмитрий Волканов вместе с дедушкой

Дмитрий Волканов вместе с родителями

Дмитрий Волканов вместе с бабушкой

Будущая звезда Дмитрий Волканов

В комментариях под видео поклонники поздравили Дмитрия с премьерой и поделились своими впечатлениями:

Реклама

Это искреннее и теплое произведение, в котором каждый узнает частицу своей истории, своих дорогих людей и самые ценные воспоминания.

У меня у одной слезы и муравьи по коже от этой песни? Сильная композиция. Спасибо за такие эмоции.

Мне 64. Слушала и на глазах слезы! Молодец! Так держать! Спасибо Андрею Данилко за такое сокровище!

Напомним, ранее Дмитрий Волканов неожиданно обратился к Андрею Данилко и рассекретил, как поздравил его с днем рождения.