ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2739
Время на прочтение
2 мин

Дмитрий Волканов мастерски подколол и поставил на место Соломку, который обозвал его хиты "колхозными"

Артист ответил ведущему, который раскритиковал его творчество.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Слава Соломка и Дмитрий Волканов

Слава Соломка и Дмитрий Волканов

Популярный украинский певец Дмитрий Волканов поставил на место Славу Соломку, который обозвал его песни "колхозными".

Исполнитель ответил ведущему в своем Telegram-канале. Артист отметил, что для него главное — это настроение публики. В частности, аудитория поет песни Дмитрия Волканова, на концертах подтанцовывает ему и в такие реально тяжелые времена отдыхает. Что же касается композиций — то певец обратил внимание Славы Соломки на то, что жанры бывают разные и каждый выбирает то, что ему по душе.

"Я благодарен за внимание к моему творчеству. Если наши песни называют "колхозными", то значит они по-настоящему "народные". Главное для меня, что люди на концертах искренне поют и танцуют, неважно в селе или в городе! И что даже в самое сложное время они могут получить от моих песен радость и поддержку. Я верю, что музыка должна быть разной — и пусть каждый найдет ту, которая греет именно его сердце", — ответил артист.

Слава Соломка и Дмитрий Волканов

Слава Соломка и Дмитрий Волканов

Также Дмитрий Волканов мастерски подколол Славу Соломку. Ведущий заявил, что артист якобы из-за жанра его песен выступает только в "сельских ДК". Исполнитель опубликовал афишу о его выступлении в столичном дворце "Украина". Певец пригласил на свой концерт в "главном сельском ДК страны".

"Кстати, приглашаю всех в "главный сельский ДК нашей страны", по мнению Соломки", — подколол ведущего артист.

Напомним, недавно Слава Соломка раскритиковал песни Дмитрия Волканова. Он обозвал их "колхозными" и сказал, что якобы из-за этого артист выступает только в "сельских ДК".

Дата публикации
Количество просмотров
2739
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie