Дмитрий Волканов мастерски подколол и поставил на место Соломку, который обозвал его хиты "колхозными"
Артист ответил ведущему, который раскритиковал его творчество.
Популярный украинский певец Дмитрий Волканов поставил на место Славу Соломку, который обозвал его песни "колхозными".
Исполнитель ответил ведущему в своем Telegram-канале. Артист отметил, что для него главное — это настроение публики. В частности, аудитория поет песни Дмитрия Волканова, на концертах подтанцовывает ему и в такие реально тяжелые времена отдыхает. Что же касается композиций — то певец обратил внимание Славы Соломки на то, что жанры бывают разные и каждый выбирает то, что ему по душе.
"Я благодарен за внимание к моему творчеству. Если наши песни называют "колхозными", то значит они по-настоящему "народные". Главное для меня, что люди на концертах искренне поют и танцуют, неважно в селе или в городе! И что даже в самое сложное время они могут получить от моих песен радость и поддержку. Я верю, что музыка должна быть разной — и пусть каждый найдет ту, которая греет именно его сердце", — ответил артист.
Также Дмитрий Волканов мастерски подколол Славу Соломку. Ведущий заявил, что артист якобы из-за жанра его песен выступает только в "сельских ДК". Исполнитель опубликовал афишу о его выступлении в столичном дворце "Украина". Певец пригласил на свой концерт в "главном сельском ДК страны".
"Кстати, приглашаю всех в "главный сельский ДК нашей страны", по мнению Соломки", — подколол ведущего артист.
Напомним, недавно Слава Соломка раскритиковал песни Дмитрия Волканова. Он обозвал их "колхозными" и сказал, что якобы из-за этого артист выступает только в "сельских ДК".