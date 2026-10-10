Дмитрий Волканов назвал сумму расходов на концерт во Дворце спорта и рассказал о свадьбе

Дмитрий Волканов

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Певец Дмитрий Волканов объяснил, почему его сольный концерт перенесли в Дворец спорта, и рассказал, планирует ли он в ближайшее время жениться.

Артист признался, что о переносе концерта знал примерно пять дней. По его словам, в проекте «Наодинці з Гламуром» решение принималось не только его командой. Киевская военная администрация официально запретила проведение мероприятия. Причиной стало отсутствие в Дворце спорта возможности обеспечить зрителей надлежащим укрытием. Волканов подчеркнул, что не хочет подвергать людей опасности.

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«Я, конечно, хочу там выступить, но я думаю, что мне всего 25 лет, у меня вся жизнь впереди. А рисковать жизнью такого количества людей, не дай Бог что-то случится, — я этого не хочу», — поделился певец с Анной Севастьяновой.

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Дмитрий Волканов

Певец также рассказал о финансовой стороне переноса масштабного шоу. В подготовку концерта артисты вкладывают значительные средства в аренду, освещение, аранжировки, костюмы и команду. По словам Дмитрия, его команде повезло — затраты на подготовку не пропадут зря, ведь шоу просто перенесут на другую дату.

«Наша команда может вложить туда миллионы, миллионы, миллионы гривен, чтобы устроить шоу, а потом на пятой песне начнётся паника. Ни людям не будет круто, ни нам не будет круто», — признается артист.

Дмитрий Волканов

В то же время Волканов признался, что пока не готов планировать свадьбу. Артист мечтает создать семью в мирной Украине и вернуться к разговорам о женитьбе, когда за окном станет спокойнее.

«Дима Волканов собирается создать семью исключительно в мирной Украине, если она когда-нибудь появится, дай Бог», — утверждает певец.

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▶️ Полный выпуск программы «Наедине с Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: ПЛІТКИ ПРО РОМАН, ПРОТЕЖЕ КІРКОРОВА І «НІЖ У СПИНУ»: про що зірки мовчали 20 РОКІВ

Дмитрий Волканов

Напомним, недавно мокрый Дмитрий Волканов продемонстрировал нежные ласки в реке со своей любимой красавицей и продемонстрировал обнаженный торс.

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