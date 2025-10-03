Дмитрий Волканов неожиданно обратился к Андрею Данилко и рассекретил, как поздравил его с днем рождения

Дмитрий Волканов, Андрей Данилко

Певец Дмитрий Волканов прямо со сцены передал поздравление народному артисту и своему другу Андрею Данилко и вместе со зрителями поздравил его с важным праздником.

Так, во время концерта в Тернополе Волканов перепел легендарный хит Верки Сердючки "Гулянка". На видео можно услышать слова - "Буде жити Україна, якщо ми гуляєм так". После чего Дмитрий обратился непосредственно к Андрею Данилко и вместе со всеми находившимися в зале зрителями трижды проскандировал "Поздравляем". Напоследок еще и добавил: "Андрей Михайлович, с днем рождения! Любим невероятно! Привет из Тернополя".

Видео, где Дмитрий поздравляет своего бывшего наставника, певец выложил в Instagram. Уже в комментарии для ТСН.ua Дмитрий признался, что планировал заранее такой сюрприз.

"Это немного нетипичное для меня решение, потому что обычно я приветствовал Андрея Михайловича все эти годы звонком или большим сообщением ровно в 00:00. В этом году решил более оригинально подойти к этому событию. Кстати, из-за той фотографии, которая была на экране во время поздравления, я чуть не опоздал на собственное выступление. Благодарю зрителей, которые поддержали этот сюрприз", — говорит Дмитрий Волканов и делится фотографией, которую еще никогда не публиковали в СМИ.

Дмитрий Волканов, Андрей Данилко

По словам певца, в каждом городе, где он выступает и вспоминает Андрея Данилко, реакция публики почти одинакова: "Его действительно очень любят, в каждом уголке Украины, где бы я о нем ни говорил. Все с уважением, как к признанной легенде относятся, и Тернополь не стал исключением".

Кстати, о материальных подарках Волканов признается, что пока ничего не покупал Андрею Данилко. Но певец рассекретил любимые цветы народного артиста.

"Честно, я ему в прошлом году подарил только цветы. Он их так любит, особенно мимозы. Он реально очень любит мимозы. А вообще, мне кажется, такую личность, как Андрей Михайлович, трудно удивить. Поэтому я больше за сюрпризы, которые вызывают, в первую очередь, эмоции, а это не всегда о материальном", - рассказал ТСН.ua певец.

