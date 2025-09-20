Дмитрий Волканов ошеломил кардинальным похудением и на фото до и после похвастался результатом

Дмитрий Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Популярный украинский певец Дмитрий Волканов ошеломил кардинальным похудением.

В своем Instagram исполнитель говорит, что его не устраивал внешний вид. Он пытался привести свое тело в форму, но постоянно находил отговорку - "начну с завтрашнего дня". Но два года назад Дмитрий Волканов серьезно за это взялся. Певец очень сильно похудел и заметно накачал мышцы. Артист также добавил, что впереди еще много работы, но самое главное - начало уже положено.

"Разница между этими фотографиями - 2 года. Слева - я с вечной отговоркой "с понедельника начну". Справа - я, который наконец-то начал. Нет предела совершенству, впереди еще много работы. Но уже сам факт, что я решился показать эти фото, - для меня личный Эверест", - поделился артист.

Дмитрий Волканов до и после похудения

Также Дмитрий Волканов раскрыл, благодаря чему похудел. Певец говорит, что раньше у него было неправильное питание, неполноценный сон и алкоголь. Наконец, он решил это изменить, стал придерживаться диеты и заниматься активно спортом. Впрочем, самое главное, это начать менять мышление и заложенные в голове учреждения.

"Неправильное питание, 4-5 часов сна, алкоголь после выступлений и хот-доги в дороге - это была обыденность. И я постоянно спрашивал себя: почему я не нравлюсь себе? Ответ был рядом - во мне самом. Не в гастролях, не в обстоятельствах, а в том, что я не брал ответственность за себя. И только сделав этот шаг, я понял: изменения начинаются не с тренажерки или диеты, а с головы", - добавил артист.

