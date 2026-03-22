- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 176
- Время на прочтение
- 1 мин
Дмитрий Волканов после кардинального похудения рассекретил свой новый вес
Также артист раскрыл, как избавлялся от лишнего веса.
Украинский певец Дмитрий Волканов после кардинального похудения рассекретил свой новый вес.
Артист поправился на фоне активной концертной деятельности. В частности, у музыканта начал страдать сон. Кроме того, в дороге довольно сложно полноценно питаться. Дмитрий Волканов на проекте "Ближче до зірок" говорит, что когда весил 73 кило, то ему не нравилось свое отражение в зеркале, и это при том, что он небольшого роста. Наконец, артист начал худеть.
"Я небольшого роста - у меня 164 см рост. И на тот момент я весил почти 73 кг. Я так на себя посмотрел в зеркало - мне это не нравилось", - говорит певец.
Наконец, избавиться от лишнего веса артисту помогла самодисциплина. Исполнитель стал значительно меньше. Кроме того, он начал тренироваться в спортзале. Дмитрий Волканов уверял, что жесткого режима у него нет. Тем не менее, артист похудел более чем на 10 кило, и сейчас весит 61,8 кг.
"У меня есть тренер в спортзале, мы занимаемся, но нет какого-то жесткого режима. Просто я действительно питаюсь немного меньше, чем в целом. Сейчас я 61,8 кг", - отметил певец.
