Дмитрий Волканов признался, как реагирует на ухаживание фанаток и ревнует ли его возлюбленная

Дмитрий Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

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Украинский певец Дмитрий Волканов признался, как относится к ухаживаниям фанаток и ревнует ли его возлюбленная, с которой он уже три года в отношениях.

Исполнитель становится все более и более популярен. На его концерты приходит аудитория разной возрастной категории. В разговоре с журналисткой ТСН.ua Анной Севастьяновой артист говорит, что еще в начале его сольной карьеры у него была цель – чтобы мама, дочь и бабушка могли вместе сходить на концерт. Наконец, Дмитрий Волканов таки этого добился. Конечно же, поклонницы относятся к нему по-разному: и как к парню, и как к сыну, и как к внуку. Возлюбленная исполнителя, с которой он уже три года находится в отношениях, его не ревнует.

"По поводу половинки, у нас нет ревности. У нас есть градация на концерте. Есть те, которые меня рассматривают как парня, есть те - как зятя, есть - как сына, есть те - как внука. Они все на одном концерте! Я когда только начинал, у меня цель была, чтобы и мама, и доченька были на одном концерте", - заверил артист.

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Дмитрий Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Также Дмитрий Волканов рассказал, как реагирует на поведение поклонниц на его концертах. К слову, во время последнего выступления артиста две женщины подрались. Исполнитель признается, что, конечно, он против драк. Однако ему нравится, что у него живая аудитория, которая не просто пришла послушать концерт, но и оторваться.

"Мы на самом деле их очень любим за то, что они у нас такие. Я всегда подчеркиваю то, что наша аудитория - она не скучная. Они не снобы, которые просто пришли: "Ну, давай, спой нам". Они приходят оторваться. Они идут на том же вайбе, на котором и есть концерт. Когда эти девушки сходят с ума, танцуют, веселятся - это круто. У них на нашем концерте есть время, чтобы забыть все проблемы, все отпустить и просто кайфовать. По поводу того, что они могут подраться, за это надо их отругать. Но они и сами все знают", – заверил певец.

Напомним, до начала сольной карьеры Дмитрий Волканов работал "зайчиком" в бэнде Верки Сердючки. Недавно артист признался, какую зарплату ему платил шоумен Андрей Данилко.