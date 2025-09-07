Дмитрий Волканов рассекретил бизнес любимой и где проживает в Киеве после переезда

Дмитрий Волканов

Популярный артист Дмитрий Волканов принял участие в большом концерте "Мой Music Hall", организованном Елена Мозговой. За кулисами певец поделился новостями в личной жизни.

В концерте Дмитрий Волканов исполнил два своих хита – "Тебе знайшов и "Я на жигулі" . И хотя для артиста это выступление не стало дебютом на главной сцене страны, но это был первый раз, когда Волканов спел песни собственного авторства. Уже за кулисами журналисты ТСН.ua расспросили певца, почему он недавно решил сменить место жительства в Киеве, и в каком районе столицы арендует квартиру.

Так, по словам Дмитрия, он по-прежнему проживает на Левом берегу Днепра и переезжать поближе к центру пока не планирует.

"Я очень люблю Левый берег, а на Правом бываю исключительно, когда выступаю или есть встречи по работе. Раньше жили на Славутиче, а теперь - на Осокорках. Один из самых первых вопросов, на который мы обращали внимание, когда выбирали жилье, конечно, было наличие укрытия. Тем более, у нас снова высокий этаж, 19-й," - признался ТСН.ua Дмитрий Волканов.

Дмитрий Волканов принял участие в концерте "Мой Music Hall" и исполнил два своих хита

По его словам, конкретных причин, почему он решил сменить место жительства, он не имел: "Я просто очень люблю менять обстановку. Я помню все квартиры, которые за свою жизнь арендовал, и каждая для меня что-то означает. А еще у меня уже сложилась традиция – на каждой новой квартире, в которую я заезжаю, у меня рождается какой-то супер-хит. И я очень жду этого момента, что на новой квартире тоже это произойдет".

Также мы спросили у Дмитрия, помогает ли он финансово своей любимой Наталье в развитии ее бизнеса. Напомним, избранница певца работает мастером маникюра и имеет свой кабинет на территории одного из жилых комплексов столицы.

"Слушайте, сказать, что это какие-то безумные вложения, я не могу. Тем более, у нее уже было оборудование, база клиентов, то есть она не с нуля в Киеве все начинала. Конечно, есть расходы на аренду помещения, но они минимальны, и наш семейный бюджет это покрывает", - признался певец.

За кулисами концерта "Мой Music Hall" Дмитрия поддерживала его любимая Наталья и директор Влад

Напомним, в концерте "Мой Music Hall" участвовали десятки артистов, среди них Наталья Могилевская, Арсен Мирзоян, Елена Тополя, Злата Огневич и другие. Но, к сожалению, из-за очередной атаки россиян почти половина звезд так и не успела выйти на сцену.