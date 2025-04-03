Дмитрий Волканов рассекретил, какую зарплату ему платил Данилко и как вытащил его из мусорника

Дмитрий Волканов

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Украинский певец Дмитрий Волканов, который недавно отыграл сольный концерт в Киеве, рассказал, как артист Андрей Данилко вытащил его из мусорника и в каком размере платил ему зарплату.

Юный исполнитель начал свой творческий путь на одном из талант-шоу, где среди жюри был шоумен. Но, как выяснилось, Дмитрий Волканов мог не попасть в эфиры. После первого выступления перед судьями юного певца руководители шоу дальше не хотели брать, ведь он был несовершеннолетним, и уже даже успели выбросить его фото в мусорник. Впрочем, Данилко увидел потенциал у Волканове. Поэтому шоумен настоял, чтобы Дмитрия оставили дальше на шоу.

Андрей Данилко и Дмитрий Волканов

“Есть этап, когда после того, как все участники выступили, члены жюри отбирают участников тренировочного лагеря. Была такая ситуация, когда члены жюри говорят: “Андрей, мы тебе доверяем, выбирай“. Он начинает выбирать, смотреть на фотографии и говорит: “Лена, а за кого будут голосовать девочки? Где тот малый, который пел испанскую песню“. И эта Лена показывает на мусорник, в котором лежит мое фото. Он вытаскивает это фото и кладет на стол. В меня не верил никто. Я настолько благодарен Данилко за этот поступок, потому что он поверил”, — рассказал певец в интервью Славе Демину.

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Но это еще не все, за что артист благодарен Андрею Данилко. После завершения талант-шоу шоумен дал толчок Волканову, когда взял работать в свой коллектив. Как признается певец, это дало ему мотивацию двигаться дальше. Кроме опыта, Дмитрий получал и зарплату в размере 150 евро.

Верка Сердючка и Дмитрий Волканов

“Талант-шоу не поддерживает финалистов. И снова большая благодарность Андрею за то, что я попал в его коллектив. Я свою творческую деятельность продолжил, и это мне дало мотивацию. 150 евро я получал зарплаты”, — поделился артист.

Напомним, ранее Дмитрий Волканов прокомментировал слухи о романе с Андреем Данилко. Артист также рассказал о своих настоящих отношениях.