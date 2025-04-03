- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 786
- Время на прочтение
- 2 мин
Дмитрий Волканов рассекретил, какую зарплату ему платил Данилко и как вытащил его из мусорника
Артист признался, за что благодарен шоумену.
Украинский певец Дмитрий Волканов, который недавно отыграл сольный концерт в Киеве, рассказал, как артист Андрей Данилко вытащил его из мусорника и в каком размере платил ему зарплату.
Юный исполнитель начал свой творческий путь на одном из талант-шоу, где среди жюри был шоумен. Но, как выяснилось, Дмитрий Волканов мог не попасть в эфиры. После первого выступления перед судьями юного певца руководители шоу дальше не хотели брать, ведь он был несовершеннолетним, и уже даже успели выбросить его фото в мусорник. Впрочем, Данилко увидел потенциал у Волканове. Поэтому шоумен настоял, чтобы Дмитрия оставили дальше на шоу.
“Есть этап, когда после того, как все участники выступили, члены жюри отбирают участников тренировочного лагеря. Была такая ситуация, когда члены жюри говорят: “Андрей, мы тебе доверяем, выбирай“. Он начинает выбирать, смотреть на фотографии и говорит: “Лена, а за кого будут голосовать девочки? Где тот малый, который пел испанскую песню“. И эта Лена показывает на мусорник, в котором лежит мое фото. Он вытаскивает это фото и кладет на стол. В меня не верил никто. Я настолько благодарен Данилко за этот поступок, потому что он поверил”, — рассказал певец в интервью Славе Демину.
Но это еще не все, за что артист благодарен Андрею Данилко. После завершения талант-шоу шоумен дал толчок Волканову, когда взял работать в свой коллектив. Как признается певец, это дало ему мотивацию двигаться дальше. Кроме опыта, Дмитрий получал и зарплату в размере 150 евро.
“Талант-шоу не поддерживает финалистов. И снова большая благодарность Андрею за то, что я попал в его коллектив. Я свою творческую деятельность продолжил, и это мне дало мотивацию. 150 евро я получал зарплаты”, — поделился артист.
Напомним, ранее Дмитрий Волканов прокомментировал слухи о романе с Андреем Данилко. Артист также рассказал о своих настоящих отношениях.