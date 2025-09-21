Дмитрий Волканов рассекретил, сколько находится в отношениях с возлюбленной-красавицей и планирует ли свадьбу

Дмитрий Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Украинский певец Дмитрий Волканов, который недавно ошеломил результатами похудения, откровенно рассказал об отношениях с возлюбленной Натальей.

Артист не скрывает, что не одинок. Однако подробностями личной жизни делится неохотно. Исполнитель на проекте "Ближче до зірок" говорит, что они с Натальей просто не привыкли демонстрировать чувства на публику. Поэтому, для пары личное остается личным.

"Я вообще ничего не скрываю, просто, мы такие люди, которые не привыкли демонстрировать какие-то интимные вещи", - говорит артист.

Дмитрий Волканов с девушкой

Тем не менее, Дмитрий Волканов откровенно признается, что они с возлюбленной серьезно настроены относительно совместного будущего. Правда, пара, которая уже четыре года находится в отношениях, со свадьбой не торопится. Артист объясняет это тем, что они еще слишком молоды. Также влюбленным до брака еще хочется пережить вместе немало разных моментов.

"Сейчас не ко времени. Молодые еще, зачем? Надо еще пожить, вместе попутешествовать. Дай Бог, закончится эта война, мы поедем за границу. Как-то хочется это почувствовать. Мы сейчас почти четыре года в отношениях, но мы не были в клубах, не бываем на тусовках. У нас график, комендантский час, собаку выгулять", - говорит певец.

Напомним, недавно Дмитрий Волканов в комментарии редакции ТСН.ua рассекретил бизнес возлюбленной. Также артист раскрыл, где живет после переезда.