Дмитрий Волканов рассекретил свои отношения и прокомментировал слухи о романе с Данилко

Андрей Данилко и Дмитрий Волканов

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Украинский певец Дмитрий Волканов, который недавно отыграл концерт в Киеве, впервые рассказал о своих отношениях и прокомментировал слухи о романе с шоуменом Андреем Данилко.

Исполнитель все больше и больше набирает популярность. А вместе с тем вокруг его личности появляется немало сплетен. В частности, пользователи приписывают ему бисексуальность. В интервью Славе Демину певец прокомментировал это. Дмитрий Волканов говорит, что конечно видит подобные комментарии в Сети. Артист убежден, что такие слухи появляются из-за того, что людям сложно поверить в успех такого юного певца. Волканов говорит, что наталкивается на комментарии, что у него якобы “роман” с Андреем Данилко, из-за чего он и стал популярным. Исполнитель делится, что его подобные слухи не задевают. Певец убежден, что людям проще поверить в их “роман”, чем в то, что они с шоуменом друзья. Волканов делится, что Данилко для него как родственник, с которым он может долго не общаться, а потом по телефону все обсудить.

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“Мне кажется, что людям хочется в это верить. Если мы начнем с Данилко, то каждый человек за 30 лет, который появлялся рядом с ним, это его “муж” или “жена”. Инна, которая играет маму, - "жена", Геля - "жена", водитель Рома - все понятно, Дима Волканов - понятно. Наше общество настолько испорчено, что оно не может поверить в то, что я в 23 года могу делать что-то сам: “Ну не может он без того, чтобы его кто-то не продвигал, кто-то с кем-то спал“. Я же читаю комментарии и там пишут, что у меня есть определенные успехи из-за того, что я могу спать, например, с Андреем Данилко. Комментаторы не понимают, что может быть по-другому, что мы можем быть друзьями. Мы как родственники! Можем не общаться полгода, а потом по телефону обсудить все”,— делится артист.

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Кстати, Дмитрий Волканов признался, что уже более трех лет не одинок. Артист говорит, что находится в здоровых и счастливых отношениях. По словам артиста, ему хочется строить с любимым человеком общее будущее, и он действительно сейчас влюблен.

Дмитрий Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

“Первая взаимная любовь вот три года как уже, точнее уже четвертый год. Я в отношениях очень заботлив, беру на себя ответственность, желаю становиться лучше для этого человека и делать этого человека лучше для себя. У нас есть общая цель, хотим жить в достатке, чтобы наши родители проводили старость в достатке”, - добавил артист.

Напомним, недавно Дмитрий Волканов довел до слез трогательным видео. Артист показал, как встретился с бабушкой, которая три года прожила в оккупации.