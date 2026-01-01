Дмитрий Волканов шокировал подробностями, как едва не подавился в новогоднюю ночь открыткой с желаниями

Дмитрий Волканов

Украинский певец Дмитрий Волканов, который недавно показался на публике с девушкой, шокировал своим форс-мажором на Новый год.

Артист на проекте "Наодинці з Гламуром" вспомнил, как хотел загадать желание. Для этого он написал его на открытке и поджег. Однако все пошло не совсем по плану. Открытку с желанием Дмитрий Волканов уронил в бокал с игристым и выпил. После этого началось "веселье", ведь исполнитель едва не подавился.

"Был форс-мажор, что я подавился открыткой с желанием. Меня начали откачивать. Ну, я же начитался, написал на открытке желание, поджег ее, а мне пальцы начало обжигать огнем. Я уронил эту открытку в шампанское, выпил. А эта открытка мне в горле как стала", - признался артист Анне Севастьяновой.

Кстати, Дмитрий Волканов также рассказал, как в этом году праздновал Новый год. Ранее исполнитель работал. Однако на этот раз певец решил провести праздник в семейном кругу.

"Буду дома. Ничего не планирую. Хочу абсолютно спокойно в семейном кругу провести Новый год впервые за, наверное, лет шесть. Каждый год была работа, а в этом году декабрь у нас завален, а вот Новый год буду дома", - поделился исполнитель.

