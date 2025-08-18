- Дата публикации
Дмитрий Волканов восхитил фото с девушкой-красавицей и рассекретил их экстремальное свидание
В артиста, у которого насыщенный рабочих график, была свободная минутка. Отдых исполнитель провел вместе со своей возлюбленной.
Популярный украинский певец Дмитрий Волканов восхитил фото со своей девушкой-красавицей Натальей.
Пара уже более трех лет находится в отношениях. Правда, рассекречивать роман они не торопились. Однако когда это все же сделали, то время от времени радуют совместным контентом. На этот раз Дмитрий Волканов, который в перерыве между концертами нашел свободную минутку, показал, как они экстремально проводят время.
Влюбленные вместе сходили на картинг. Дмитрий Волканов в сторис поделился фото, где они с Натальей изображены в шлемах. Также артист показал, как быстро ездит на специальном автомобиле. Парочка проводила время вместе на одном из киевских автодромов.
"Обнаружил в себе гонщика. Впервые картинг - и я в восторге! Похоже, у меня новое хобби", - поделился впечатлениями артист.
Напомним, недавно с Дмитрием Волкановым произошла курьезная ситуация прямо на концерте. Фанатка ухватила его за руку, из-за чего ему пришлось ее отогнать. Певец пошутил об этом инциденте. Однако шутку исполнителя восприняли не все.