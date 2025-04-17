Дмитрий Волканов впервые показал свою девушку, с которой три года в отношениях

Дмитрий Волканов

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Украинский певец Дмитрий Волканов впервые показал свою возлюбленную, с которой уже три года находится в отношениях.

Лишь недавно исполнитель рассекретил, что не одинок. Более того, оказалось, что артист встречается с избранницей уже в течение трех лет. Впрочем, он не торопился ее показывать. Но наконец-то певец приоткрыл занавес личной жизни и впервые рассекретил свою девушку.

В Instagram-stories Дмитрий Волканов поделился довольно пикантным фото с возлюбленной. На снимке парочка лежала в постели, а артист обнимал избранницу, пока та делала селфи. Как оказалось, исполнитель встречается с девушкой по имени Наталья . Она работает мастером маникюра и педикюра. Если Дмитрий Волканов скрывал их отношения, то Наталья – нет. Девушка с 2023 года делилась их общими фото.

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Дмитрий Волканов с девушкой / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Напомним, сейчас у Дмитрия Волканова сольная карьера. Однако раньше юноша работал в команде Верки Сердючки "зайчиком". Недавно певец рассказал, какую зарплату ему платил шоумен Андрей Данилко.