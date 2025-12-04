Дмитрий Волканов впервые показался на публике с девушкой: как она выглядит

Дмитрий Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Украинский певец Дмитрий Волканов, который недавно довел до слез трогательным видео, впервые показался на публике со своей девушкой Натальей.

Недавно артист отыграл концерт во дворце "Украина", где дал комментарии проекту "Наодинці з Гламуром". В частности, на событии исполнителя поддерживала его девушка Наталья. Возлюбленная Дмитрия Волканова не стала давать комментариев. Певец говорит, что она не стремится к публичности и стесняется камер.

"Мы ничего не скрываем. Просто она не публичная и сейчас очень стесняется. Она ничего не будет вам говорить, но вот сейчас вы ее увидели, и на этом спасибо", - говорит певец Анне Севастьяновой.

Дмитрий Волканов с девушкой / © скриншот с видео

Кстати, на концерте были и родители Дмитрия Волканова. Ведущая поинтересовались, планирует ли их сын свадьбу. Но родные люди певца уверяют, что для этого шага еще рано. Они пересказали слова Дмитрия, что он "всегда с этим успеет".

"До женитьбы еще рано. Он у нас парень целеустремленный. У него очень много планов на будущее. Он говорит, что всегда с этим успеет", - говорят родители артиста.

Родители Дмитрия Волканова / © скриншот с видео

▶️ Полное видео можно посмотреть по этой ссылке: ВОЛКАНОВ: не стримав СЛІЗ на сцені та показав СВОЮ КОХАНУ | ЕКСКЛЮЗИВ З ШОУ

