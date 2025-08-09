- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 372
- Время на прочтение
- 1 мин
Дмитрий Волканов вывел фанатку от сцены: его поведение вызвало неоднозначную реакцию
Исполнитель со сцены пошутил о девушке и разделил фанов на два лагеря.
Популярный украинский певец Дмитрий Волканов оказался в эпицентре курьезной и одновременно неоднозначной ситуации.
Так, во время одного из недавних концертов звезды прямо под сцену к нему неожиданно подошла женщина. На кадрах, опубликованных в TikTоk Ольгой Антонюк, можно увидеть, что поклонница схватила Волканова за руку и пыталась потянуть к себе.
Певец сразу в шутку прокомментировал инцидент, предположив, что женщина была в нетрезвом виде: "Вот уж Aznauri (алкоголь — прим. ред.) что с людьми делает". После этого трое охранников вывели ее от сцены. На прощание певец добавил: "Иди отдыхай. Ты красивая, найдешь жениха и он тебя успокоит, поверь. Потому что вижу, что ты такая немного агрессивная".
В соцсетях этот момент вызвал бурную дискуссию. Одни защищают Волканова, считая его реакцию уместной и остроумной, а другие же критикуют, называя слова певца унизительными.
Не понимаю этих фанатов, зачем к человеку лезть
Про "жениха" — лишнее, это сексизм
Он очень крутой артист! Даже из такой ситуации нашел выход!
Не обязательно было так унижать девушку
Напомним, недавно Дмитрий Волканов заговорил о пополнении в семье и ответил на слухи о женитьбе.