ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
372
Время на прочтение
1 мин

Дмитрий Волканов вывел фанатку от сцены: его поведение вызвало неоднозначную реакцию

Исполнитель со сцены пошутил о девушке и разделил фанов на два лагеря.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Дмитрий Волканов

Дмитрий Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Популярный украинский певец Дмитрий Волканов оказался в эпицентре курьезной и одновременно неоднозначной ситуации.

Так, во время одного из недавних концертов звезды прямо под сцену к нему неожиданно подошла женщина. На кадрах, опубликованных в TikTоk Ольгой Антонюк, можно увидеть, что поклонница схватила Волканова за руку и пыталась потянуть к себе.

Певец сразу в шутку прокомментировал инцидент, предположив, что женщина была в нетрезвом виде: "Вот уж Aznauri (алкоголь — прим. ред.) что с людьми делает". После этого трое охранников вывели ее от сцены. На прощание певец добавил: "Иди отдыхай. Ты красивая, найдешь жениха и он тебя успокоит, поверь. Потому что вижу, что ты такая немного агрессивная".

В соцсетях этот момент вызвал бурную дискуссию. Одни защищают Волканова, считая его реакцию уместной и остроумной, а другие же критикуют, называя слова певца унизительными.

  • Не понимаю этих фанатов, зачем к человеку лезть

  • Про "жениха" — лишнее, это сексизм

  • Он очень крутой артист! Даже из такой ситуации нашел выход!

  • Не обязательно было так унижать девушку

Напомним, недавно Дмитрий Волканов заговорил о пополнении в семье и ответил на слухи о женитьбе.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie