Дмитрий Волканов вывел фанатку от сцены: его поведение вызвало неоднозначную реакцию

Популярный украинский певец Дмитрий Волканов оказался в эпицентре курьезной и одновременно неоднозначной ситуации.

Так, во время одного из недавних концертов звезды прямо под сцену к нему неожиданно подошла женщина. На кадрах, опубликованных в TikTоk Ольгой Антонюк, можно увидеть, что поклонница схватила Волканова за руку и пыталась потянуть к себе.

Певец сразу в шутку прокомментировал инцидент, предположив, что женщина была в нетрезвом виде: "Вот уж Aznauri (алкоголь — прим. ред.) что с людьми делает". После этого трое охранников вывели ее от сцены. На прощание певец добавил: "Иди отдыхай. Ты красивая, найдешь жениха и он тебя успокоит, поверь. Потому что вижу, что ты такая немного агрессивная".

Дата публикации 17:08, 09.08.25 На концерте Дмитрия Волканова произошел неоднозначный курьез

В соцсетях этот момент вызвал бурную дискуссию. Одни защищают Волканова, считая его реакцию уместной и остроумной, а другие же критикуют, называя слова певца унизительными.

Не понимаю этих фанатов, зачем к человеку лезть

Про "жениха" — лишнее, это сексизм

Он очень крутой артист! Даже из такой ситуации нашел выход!

Не обязательно было так унижать девушку

