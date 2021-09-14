Дмитрий Жук шокировал глубокой раной на руке и показал, как ему снимали швы

Дмитрий Жук шокировал глубокой раной на руке и показал, как ему снимали швы

Танцору предстоит длительная реабилитация.

Финалист прошлого сезона "Танцев со звездами", хореограф Дмитрий Жук шокировал поклонников серьезной травмой.

В сторис своей страницы в Instagram танцор запостил несколько снимков, на которых демонстрирует свою правую руку. Под большим пальцем у Дмитрия виднеется большая глубокая рана, которую пришлось зашивать.

instagram.com/zhuk_dmytro

instagram.com/zhuk_dmytro

Дмитрий показал, как ему снимали швы. Что с ним произошло, Жук не сообщил, но ясно, что это была серьезная травма и реабилитация займет определенное время.

Позже артист также показал, что теперь ему придется носить фиксатор. Однако Дмитрий танцы не оставляет и активно репетирует.

instagram.com/zhuk_dmytro

Напомним, что во время второго прямого эфира "Танцев со звездами" жена Дмитрия Жука, танцовщица Яна Цибульская сообщила, что муж попросил ее сделать паузу в отношениях. Яна призналась, что очень любит Дмитрия и надеется, что у них все наладится.

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