Дмитрия Шурова не выпустили за границу в благотворительный тур

Украинский музыкант Дмитрий Шуров, он же Pianoboy, пожаловался, что его не выпустили за границу в благотворительный тур.

В марте у исполнителя должны были пройти благотворительные концерты со скрипачом, военным Моисеем Бондаренко. Первый был запланирован в Люблине 1 марта. Однако благотворительный тур пришлось переносить на другие даты. В своем Facebook артист объяснил, что причиной тому стало то, что его не выпустили за границу. Минкульт не дал певцу разрешение на выезд из Украины.

"Вынуждены сообщить горькую новость. Наш с военным скрипачом Моисеем Бондаренко общий тур "Лучше Что Есть", который охватывал 16 городов Европы, вынужденно переносится из-за того, что Минкульт не дал мне, как и многим другим коллегам, разрешения на выезд из Украины", — поделился Шуров.

Пост Дмитрия Шурова (Pianoboy) / Фото: facebook.com/pianoboy.band

Отметим, что Минкульт действительно временно прекращает выдавать разрешения на выезд за границу артистам, музыкантам, деятелям искусства, журналистам и другим, но с 3 марта. Причиной тому стало то, что министерство хочет ввести в законодательство изменения, чтобы прекратить незаконное использование разрешений на выезд за границу. В частности, некоторые мужчины-диятели искувств законно пересекают границу, однако в Украину уже не возвращаются. Минкульт хочет положить этому конец.

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