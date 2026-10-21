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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Дмитрию Гордону — 59: как журналист встретил день рождения в спортзале и поздравления от жены

Звездный именинник публично загадал желание.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон

Украинский журналист Дмитрий Гордон 21 октября отмечает день рождения. В этом году ему исполнилось 59 лет.

По случаю праздника он сохранил свою традицию и выполнил физическое упражнение, количество повторений которого превысило его возраст. В то же время жена журналиста Олеся Бацман посвятила ему нежное поздравление в фотоблоге.

Так, Гордон в Instagram показал, как через две минуты выполнил 69 отжиманий от пола. После последнего повторения именинник не скрывал радости результата и эмоционально отреагировал на завершение упражнения громким выдохом. И вдобавок написал свое главное пожелание.

«69 отжиманий от пола. С днем рожденья меня! Слава Украине! Слава ВСУ! Смерть фашистским оккупантам», — написал журналист.

Дмитрий Гордон / © instagram.com/alesiabatsman

Дмитрий Гордон / © instagram.com/alesiabatsman

К слову, подобный способ встречать день рождения для него уже стал традицией. В прошлом году, когда журналисту исполнялось 58 лет, он выполнил соответствующее количество отжиманий.

Не осталась в стороне и жена именинника Олеся Бацман. Журналистка опубликовала общие романтические фотографии с мужем, на которых они позируют в праздничных образах. Олеся предстала в изысканном платье из декольте, а Дмитрий выбрал синий костюм с галстуком.

К кадрам Бацман добавила короткое, но исполненное нежности обращение к возлюбленному, публично признавшись ему в своих чувствах: «С днем рождения, моя любовь!».

Дмитрий Гордон и Олеся Бацман / © instagram.com/alesiabatsman

Дмитрий Гордон и Олеся Бацман / © instagram.com/alesiabatsman

Напомним, недавно жена Дмитрия Гордона высказалась о его детях от предыдущих браков и как к ним относится. Олеся призналась, нашли ли общий язык их дети со сводными старшими братьями и сестрой.

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