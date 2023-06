Дмитрию Комарову – 40: топ-10 фактов о ведущем, которые поражают

Украинский ведущий и журналист Дмитрий Комаров отметил день рождения, ему исполнилось 40 лет.

Путешественника знает едва ли не каждый украинец благодаря его авторскому проекту "Мир наизнанку", где он показывает самые отдаленные и экзотические уголки планеты. В своем собственном стиле Комаров снял множество эксклюзивных сюжетов о малочисленных племенах, исчезающих традициях народов мира, пропадающих проффесиях и ритуалах, которые до сих пор практикуют в разных культурах.

Дмитрий Комаров / Фото: пресс-служба канала "1+1"

За 13 лет в эфир "1+1" вышло 256 выпусков от команды "Мира наизнанку" — о дальних странах и о родной Украине.

С начала полномасштабного вторжения России Дмитрий Комаров снимает репортажи с горячих точек и деоккупированных городов.

К юбилею журналиста мы собрали топ-10 поражающих фактов о Дмитрии Комарове.

Поднялся и установил украинский флаг на пяти горных вершинах

За годы съемок "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров вместе с командой не раз рисковал жизнью, чтобы показать зрителям эксклюзивные кадры из мест, куда может попасть далеко не каждый. Он поднялся на пять величественных горных вершин, где развернул украинский флаг. Восхождение на четыре из них произошло в рамках съемок программы.

Дмитрий Комаров в Боливии / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Комаров также установил украинский флаг в самых отдаленных уголках планеты: на экваторе в Эквадоре — в месте, которое еще называют центром мира, в лунной долине Ла-Пас в Боливии и даже в доме на дереве на острове Новая Гвинея, где живет племя бывших людоедов – караваи.

Дмитрий Комаров установил флаг на Экваторе / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Взял интервью у наркобарона и показал разрушенные энергоблоки АЭС Фукусима

В "Мире наизнанку" Дмитрий Комаров всегда пытается показать то, что зрители не смогут увидеть больше нигде. Во время экспедиции в Японии Комаров показал изнутри атомную станцию Фукусима и энергоблоки, разрушенные во время трагедии в 2011 году. В Бразилии журналисту под дулом пистолета удалось взять интервью у наркобарона, а в своем расследовании отследить пути наркоторговли.

Дмитрий Комаров / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Облетел Украину по периметру на небольшом самолете

В 2019 году Дмитрий Комаров вместе с опытным пилотом Игорем Табанюком за три дня облетел Украину по периметру, за исключением временно оккупированного Донбасса и Крыма, и совершил посадки на 33 небольших аэродромах. Оператором был Александр Дмитриев. Комаров исполнял роль второго пилота.

Дмитрий Комаров облетел Украину / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Этим проектом команда хотела обратить внимание на развитие малой авиации Украины. Полет был внесен в Национальный реестр рекордов Украины "за наибольшее количество аэродромов, посещенных за три дня".

По завершению вышел фильм "Мир наизнанку. Рекордный полет над Украиной", посвященный Дню Независимости.

Преодолел 20 тысяч км в Индии за 60 дней и раздал 10 185 автографов

Полет над Украиной является "одним из" в списке рекордов Дмитрия Комарова. Сегодня журналист и путешественник является четырехкратным рекордсменом.

Свой первый рекорд в путешествиях он установил задолго до появления "Мира наизнанку". В 2006 году во время путешествия по Индии он преодолел 20 тысяч км за 60 дней и установил рекорд "максимальный пробег по Индии собственным ходом за минимальный срок".

Другой рекорд – "за наибольшее количество туристических программ, снятых съемочной группой из двух человек", был зафиксирован в 2015 году. Его Дмитрий Комаров получил за первые 100 выпусков программы "Мир наизнанку".

Дмитрий Комаров в Эквадоре / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Уже во время первой части тура с творческими встречами по городам Украины Дмитрий Комаров раздал 10 185 автографов и установил рекорд "наиболее массовая официально зарегистрированная автограф-сессия".

Кроме того, путешественник неоднократно инициировал установку рекордов героями программ.

Создал Благотворительный фонд "Чашка Кофе", который профинансировал 32 операции тяжелобольным детям

Свою популярность и авторитет Дмитрий Комаров активно использует в благотворительных целях. До полномасштабного вторжения по социальным сетям он собирал значительные суммы для помощи тяжелобольным детям. В рамках деятельности фонда Комарова "Чаша Кофе" по 5, 10, 20 грн удалось собрать более полутора миллионов долларов и спасти 32 ребенка.

Развивал туризм в Украине в проекте "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым"

В 2021 году Комаров создал новый проект с целью развития туристического потенциала Украины. В проекте "Путешествуй по Украине" журналист показывал не труднодоступные места, а наоборот — проложил туристические маршруты, доступные каждому украинцу. В выпусках Дмитрий Комаров узнавал будущее Украины в мольфарок, пробовал блюда из мертвых пчел, изучал секреты виноделия в Одесской области, видел традиции сыроделия гуцулов в Карпатах и исследовал соляные шахты Соледара.

Дмитрий Комаров на западе Украины / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Многие локации, показанные в выпусках, сегодня находятся в оккупации или уничтожены российскими войсками.

Дмитрий Комаров в Соледаре / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Документальный проект "Год" к годовщине полномасштабного вторжения

С самого начала полномасштабного вторжения России Дмитрий Комаров снимает не путешествия, а войну. Он был первым журналистом, снявшим преступления россиян в освобожденных Буче, Ирпене и Гостомеле. Репортажи Комарова по горячим точкам и интервью с военно-политическим руководством вошли в документальный проект "Год". Он стал самым обсуждаемым документальным фильмом о войне с самого начала полномасштабного вторжения. Самые авторитетные издания мира – The Times, The Independent, The Sun, Daily Mail и другие – упоминали его в своих материалах.

Дмитрий Комаров и Владимир Зеленский / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В отдельном цикле "Год. За кадром" Комаров показал полные версии интервью и то, что не попало в основной фильм. В рамках проекта вышел уникальный репортаж об одном рабочем дне президента, где показали изнутри, как проходят командировки первого лица в государстве во время войны, как работает протокол и организована безопасность. Кроме того, в "Год. За кадром" вошло единственное видеоинтервью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с начала полномасштабного вторжения.

Дмитрий Комаров и Валерий Залужный / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Только на YouTube выпуски обоих проектов посмотрели более 27 миллионов раз. На сегодняшний день фильм "Год" переведен на английский, испанский, португальский и французский языки.

Нашел последних обладательниц "ножек-лотосов"

В Китае Дмитрию Комарову удалось разыскать последних обладательниц "ножек-лотосов". В тот момент женщинам было около 80 лет. Кроме них в мире уже не осталось живых свидетелей этой давней и жестокой традиции.

На протяжении тысяч лет в Китае девочкам деформировали стопы и ломали пальцы ног. Ведь маленькая стопа – не больше 7-9 см – считалась образцом красоты. Женщины, прошедшие этот болезненный ритуал, считались более желанными невестами, однако ходить практически не могли. Они носили специальную обувь конусообразной формы, которую знает весь мир.

Дмитрий Комаров с владелицами "ножек-лотосов" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В настоящее время этот ритуал отошел в прошлое. Репортаж Комарова – одно из редких видео, где можно будет увидеть живые интервью со свидетелями этой традиции.

Привез "Рабыню Изауру" в Украину

Во время экспедиции в Бразилию Дмитрий Комаров познакомился с актрисой Луцелией Сантус, идолом миллионов женщин во всем мире. Она сыграла главную роль в известном сериале "Рабыня Изаура", который транслировался в конце 80-х годов. Сериал принес ей мировую славу и статус секс-символа в Бразилии. В то время в Украине и всей Восточной Европе рабыню Изауру знали все.

Дмитрий Комаров с Луцелией Сантус / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Благодаря Дмитрию Комарову Луселия Сантус впервые посетила Украину.

Журналист и путешественник пригласил ее как специальную гостью на свои выступления в рамках творческого тура. Вместе они посетили Харьков, Днепр, Киев, Ужгород, Черновцы и Одессу, дали тысячи автографов и сделали огромное количество селфи со сторонниками.

Накормил борщом аборигенов и подарил более 1000 вышиванок

Во время путешествий Дмитрий Комаров не только рассказывает украинцам о культуре других народов мира, но и знакомит местных жителей с украинской. Даже в гости к диким племенам и аборигенам он всегда берет украинские вкусности и готовит традиционные блюда. Не раз он угощал жителей племен борщом, сваренным по рецепту своей мамы, и бутербродами с салом на хрене. Также ведущий всегда дарит вышиванки героям программ. Всего на "сувениры" за время экспедиций ушло более 1500 кг сала и около 1000 вышиванок.

Дмитрий Комаров в Индонезии / Фото: пресс-служба канала "1+1"

За свою карьеру Дмитрий Комаров получил множество наград. Он является обладателем статуэтки "Телетриумф", победителем "Viva! Самые красивые" в номинации "Самый красивый мужчина 2016", XXL men's Awards-2018 и премии "Золотой лайк" от канала 1+1. В 2020 году он был отмечен званием "Заслуженный журналист Украины", а за проект "Путешествуй по Украине" получил премию Ukraine Tourism Awards-2021.

Читайте также: